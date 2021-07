W tym miejscu chciałbym przedstawić wam samochód , który – jak na współczesne standardy motoryzacyjne – jest dość stary. Zaczynał karierę w 2014 r. i od tamtego czasu prawie się nie zmienił. To znaczy Szwedzi twierdzą, że coś tam gmerali w jego wyglądzie i mechanice, ale pewnie mówią tak tylko dlatego, by nie wyjść na leni. W rzeczywistości nie tknęli go palcem. A nie, przepraszam: jakiś czas temu dorzucili mu mały silnik elektryczny do diesla: i tak z wersji D5 zrobiło się B5. Ale poza literkami nic się nie zmieniło. Przyspieszenie jest takie samo. Moc jest niemal identyczna. Spalanie drgnęło tylko na papierze, bo w rzeczywistości tej łyżeczki oleju napędowego zaoszczędzonego na 100 km raczej nie zauważycie. 235 koni wystarczy, by setkę zrobić w 7,6 sekundy, ale później rumaki te przechodzą w ten sam tryb, co ja po klopsikach z Ikei. Po prostu bierze je senność. A jak dociągną do 180 km/h, to nie dzieje się już absolutnie nic. Taką prędkość maksymalną ma od tego roku każde volvo. Szwedzi tłumaczą to troską o nasze bezpieczeństwo. Innymi słowy, 179 km/h to jeszcze relaksująca i bezpieczna jazda, ale już 181 km/h to próba ludobójstwa.