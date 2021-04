W eksperymencie uwzględniono po cztery ośrodki medialne związane z poglądami liberalnymi oraz konserwatywnymi. Respondenci wypełnili ankiety, które miały na celu ocenić ich poglądy, następnie każdemu proponowano konkretne media do obserwowania na FB. Czyli na przykład część uczestników o poglądach liberalnych została zachęcona do obserwowania mediów liberalnych, druga – do obserwowania mediów konserwatywnych (pozostali byli w grupie kontrolnej). Tak samo działo się z uczestnikami o poglądach konserwatywnych. Obserwowanie profilu niezgodnego z poglądami miało zmienić kompozycję przyjmowanych informacji . Z pozyskanych w ten sposób danych Ro’ee Levy wywiódł kilka ciekawych wniosków.

Oznacza to, że eksperyment skutecznie wpłynął na to, jakiego rodzaju treści konsumowali respondenci. Czy przez to zmieniły się ich poglądy? Wyniki badania wskazują, że to nie nastąpiło. A czy zmieniły się postawy respondentów wobec oponentów? By móc to zmierzyć, Levy używa wskaźnika postaw względem partii politycznych ze skalą od 0 do 100. Wyliczenia wskazują, że wśród osób, które otrzymywały wiadomości sprzeczne z ich poglądami, różnica wskaźnika między własną partią a ugrupowaniem oponentów zmalała o 1 stopnień. Używając uzyskanych wyników, autor symuluje sytuację, w której respondenci przyjmowaliby idealnie wyważony ideologicznie zestaw wiadomości: w takim przypadku różnica wskaźnika postaw spadłaby o prawie 4 stopnie. Dla porównania, na podstawie ANES (American National Election Survey) w latach 1996–2016, polaryzacja mierzona różnicą wskaźnika postaw w USA wzrosła, według różnych szacunków, od 3,83 do 10,52 stopnia.