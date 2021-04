Obchodzi cię on czy raczej obchodzi cię zagadka, kto i po co ukradł laptop w redakcji Pawła Lisickiego (tak przy okazji, mówi się, że „Wdowa...” to powieść z kluczem. Aha, dla ułatwienia podane są imiona i nazwiska). Horubała rozpada się, a ponieważ jest z pokolenia, z którego jest, częstuje nas Monty Pythonem, koronką do Matki Boskiej i błazeńskim zwierciadłem. Miota się na granicy jaj i anihilacji, bo chce prawicy, której człowiek prawicy mógłby się nie wstydzić.