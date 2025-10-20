W piśmie adresowanym m.in. do wicepremierów Radosława Sikorskiego, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Krzysztofa Gawkowskiego oraz ministra finansów Andrzeja Domańskiego, Huawei zwraca uwagę, że projekt ustawy wprowadza niejasne i – zdaniem spółki – dyskryminujące zasady dotyczące tzw. dostawców wysokiego ryzyka.

Firma obawia się, że nowe regulacje mogą zostać użyte do wykluczenia jej z udziału w kluczowych sektorach gospodarki, nie tylko w telekomunikacji 5G, ale także w energetyce, ochronie zdrowia, transporcie, gospodarce wodnej czy przemyśle spożywczym.

- Kryteria identyfikacji dostawców wysokiego ryzyka wydają się nieproporcjonalne i mogą uderzać w podmioty spoza UE lub NATO, niezależnie od ich dotychczasowego dorobku czy zaangażowania w bezpieczeństwo – czytamy w liście podpisanym przez Denysa Kashperiuka, przedstawiciela prawnego Huawei Technologies Cooperatief U.A.

Koncern przypomina, że od ponad dwóch dekad jest obecny w Polsce, inwestując w sektor cyfrowy i energetyczny oraz współpracując z lokalnymi partnerami. W liście podkreślono, że Huawei wspierał cyfrową transformację Polski i przyczynił się do jej rozwoju technologicznego.

Zdaniem przedstawicieli firmy, przyjęcie ustawy w obecnym kształcie może zaszkodzić wizerunkowi Polski jako państwa otwartego na inwestycje zagraniczne, a także doprowadzić do poważnych strat gospodarczych. Huawei szacuje potencjalne straty w związku z ograniczeniami w miliardach złotych.

Poniżej pełna treść listu.