Francis Fukuyama odgrzebał starych mistrzów: Platona, Hegla oraz Nietzschego. Pożyczył od nich przekonanie, że człowiekowi chodzi w życiu o coś więcej niż tylko istnienie. Postawił więc tezę, że wszyscy dążymy do uznania. To dążenie przybiera różne formy i ma różną intensywność, ale jest wspólne całej ludzkiej rasie. Pogoń za uznaniem prowadzi do przybierania różnych form tożsamości, służących z reguły temu, by poczuć się lepiej. Najciekawiej jest, gdy Fukuyama przyznaje, że liberalna demokracja, której był jednym z piewców, nie potrafiła sobie z tym wyzwaniem – poczucia się lepiej – poradzić.