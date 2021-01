Czy maoizm jest brakującym elementem, który, gdy go dodać do układanki, pozwala lepiej zrozumieć dynamikę światowych dziejów drugiej połowy XX w.? Brytyjska historyczka i sinolożka Julia Lovell twierdzi, że owszem – poświęciła udowodnieniu tej tezy solidne tomiszcze. Niezwykle interesujące.

Co najważniejsze: to nie jest w zasadzie praca o samych Chinach – historię wewnętrzną maoistowskich i postmaoistowskich Chin autorka rzecz jasna opisuje, ale nie skupiając się na szczegółach. Założenie jest takie, że czytelnik orientuje się, czym były Długi Marsz, Wielki Skok, rewolucja kulturalna bądź Banda Czworga. Ta radykalna zmiana perspektywy – zwykle skupiamy się na dziejach reżimu Mao w samych Chinach – pozwala, po pierwsze, uchwycić imperialne ambicje ówczesnej ChRL (od których współczesna chińska propaganda się odżegnuje), po drugie zrozumieć, dlaczego światowemu komunizmowi nie udało się zwyciężyć w zimnowojennym starciu (odpowiedź: bo nie było niczego takiego jak spójny światowy komunizm).

Czym był – i jest – maoizm? „To zlepek sprzecznych poglądów, który różni się od wcześniejszych form marksizmu na kilka ważnych sposobów” – powiada Lovell. Mao, choć zafascynowany Stalinem, to nie zamierzał wiernie naśladować sowieckich wzorców: uważał, że komunizm w stylu rosyjskim należy elastycznie dostosowywać do lokalnych warunków politycznych i społecznych, zdobywając poparcie ludu („Teoretycznie Mao i maoizm agitowali, by oddać głos zmarginalizowanym i zapobiec nieuniknionemu przejęciu władzy przez technokratyczne elity wielkich metropolii” – pisze autorka). Systemowi jednopartyjnemu, wojskowemu drylowi i kultowi jednostki w maoizmie zawsze towarzyszyła pewna doza anarchii – stała za tym myśl, że rewolucja to ciągły proces, a nie jednorazowe wydarzenie (Mao głosił, że „rebelia jest uzasadniona”, a kiedy „pod niebem panuje wielki chaos, sytuacja jest idealna”). Kolejną cechą maoizmu jest woluntaryzm – osiąganie wielkich celów jedynie zbiorowym wzmożeniem woli i rewolucyjnego zapału, mniejsza o narzędzia czy o broń. Mao kierował uwagę na kraje niezachodnie, rozwijające się, nowo powstałe – mówiąc tamtejszym radykałom, że ich marzenia się ziszczą dlatego, że oni tego z całego serca pragną. Wreszcie – podkreśla Lovell – „być może największą innowacją Mao była deklaracja, że «kobiety mogą podźwignąć połowę nieba». Choć jego własna praktyka uganiania się za kobietami miała się nijak do retoryki, żaden z ówczesnych światowych przywódców nie głosił tak egalitarystycznych poglądów”.