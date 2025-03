Jednostka budżetowa zakończyła inwentaryzację za 2024 rok w wymaganym terminie, czyli do 15 stycznia 2025 r. Ujawniono jednak zarówno nadwyżki, jak i niedobory składników majątkowych. Jakie obowiązki ma jednostka w zakresie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych przed zamknięciem ksiąg rachunkowych? Do kiedy należy sporządzić zestawienie obrotów i sald za 2024 rok?

Nie później niż do 26 marca br. jednostki budżetowe muszą sporządzić zestawienie obrotów i sald. Zanim to nastąpi, konieczne jest rozliczenie różnic wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji. Wpływa to na poprawność ksiąg rachunkowych i rzetelność sprawozdania finansowego.

Ramka 1

Zadania na marzec Jednostki prowadzące księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinny nie później niż do: 26 marca – wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych 2024 r. ujawnione różnice inwentaryzacyjne oraz sporządzić zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, 31 marca – sporządzić zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych, zamknąć księgi rachunkowe oraz sporządzić roczne sprawozdanie finansowe za 2024 r.

Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

Jednostki miały czas do 15 stycznia 2025 r. na zakończenie inwentaryzacji za 2024 r. Jej wyniki muszą być odpowiednio udokumentowane i powiązane z księgami rachunkowymi (art. 27 ust. 1 ustawy o rachunkowości – dalej: u.r.). Różnice między stanem rzeczywistym a zapisami w księgach podlegają wyjaśnieniu i rozliczeniu w księgach tego roku obrotowego, w którym przeprowadzono inwentaryzację (art. 27 ust. 2 u.r.). Oznacza to, że różnice należy ująć w księgach 2024 r., gdyż wpływają one na wynik finansowy jednostki.

Jednak same czynności rozliczeniowe trzeba wykonać najpóźniej do zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 u.r., księgi uznaje się za prowadzone na bieżąco, jeśli zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane nie później niż do 85. dnia po dniu bilansowym. Oznacza to, że różnice inwentaryzacyjne trzeba wyjaśnić i rozliczyć przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2024 r., czyli najpóźniej do 26 marca 2025 r.

Ramka 2

Rozliczenie inwentaryzacji w jednostce budżetowej Krok 1:Sprawdź i wyceń arkusze spisowe Pracownik działu księgowości wycenia arkusze spisowe – wpisuje ceny ewidencyjne stosowane w księgach rachunkowych i inwentarzowych. Porównaj stan ewidencyjny i faktyczny – zestaw ustalenia z arkuszy spisowych z ewidencją analityczną. Krok 2:Sporządź zestawienie różnic inwentaryzacyjnych Jeśli występują różnice między spisem z natury a zapisami w księgach rachunkowych, komórka finansowo-księgowa sporządza zestawienie różnic. Uzupełnij zestawienie o szczegóły: numer inwentarzowy, nazwę jednostki miary, ceny, ilość i wartość oraz rodzaj różnicy (nadwyżki/niedobory). Przekaż całość dokumentacji do komisji inwentaryzacyjnej. Krok 3: Wyjaśnij przyczyny różnic inwentaryzacyjnych Osoby odpowiedzialne materialnie oraz inne wskazane osoby składają wyjaśnienia dotyczące przyczyn powstania różnic. Krok 4:Zweryfikuj i sporządź rozliczenie końcowe Dział księgowości analizuje zgłoszone różnice i sporządza rozliczenie ilościowo-wartościowe. Krok 5:Przygotuj i zaopiniuj protokół komisji inwentaryzacyjnej Komisja inwentaryzacyjna przygotowuje protokół z weryfikacji różnic oraz propozycję ich rozliczenia. Zaopiniuj wnioski – główny księgowy oraz radca prawny analizują propozycje komisji. Krok 6: Podejmij decyzję o rozliczeniu różnic Kierownik jednostki zatwierdza sposób rozliczenia różnic na podstawie protokołu komisji inwentaryzacyjnej. Krok 7: Zaksięguj różnice inwentaryzacyjne Wprowadź zmiany do ksiąg rachunkowych zgodnie z zatwierdzonymi decyzjami. Krok 8: Zarchiwizuj dokumentację inwentaryzacyjną Przechowuj dokumentację przez 5 lat w dziale księgowości.

Ważne Wymóg wprowadzenia różnic inwentaryzacyjnych do ksiąg rachunkowych tego roku, w którym przeprowadzono inwentaryzację, jest jednoznaczny i nie może budzić wątpliwości.

Wszystkie różnice powinny być zaksięgowane w księdze głównej pod datą 31 grudnia. W wyjątkowych przypadkach może się zdarzyć, że pełne rozliczenie i wyjaśnienie różnic nie będzie możliwe w terminie zamknięcia ksiąg rachunkowych. Dlatego postępowanie wyjaśniające powinno być prowadzone niezwłocznie, a jego wyniki muszą zostać ujęte w księgach rachunkowych przed zamknięciem roku pod datą 31 grudnia.

Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych polega na zaksięgowaniu odpowiedniej kwoty na odpowiednim koncie rozrachunkowym lub zaliczeniu do kosztów lub przychodów stwierdzonych w toku inwentaryzacji różnic. Jeśli wyjaśnienie różnic zależy od postępowania innych organów, np. dochodzenia policyjnego dotyczącego podejrzenia kradzieży, jednostka powinna je ująć w księgach rachunkowych jako różnice ujawnione, ale niewyjaśnione i nierozliczone.

Wyniki inwentaryzacji powinny umożliwić doprowadzenie ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym oraz rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych z powierzonego mienia. Dodatkowo powinny one pomóc ocenić gospodarczą przydatność składników majątkowych. W zależności od przyczyn powstania różnic oraz ich skali, jednostka powinna wdrożyć działania zapobiegające powtarzaniu się podobnych nieprawidłowości w przyszłości. Stwierdzone nieprawidłowości powinny bowiem nie tylko zostać naprawione, ale także wykorzystane do poprawy systemu gospodarowania mieniem i rachunkowości.

Ramka 3

Jak usprawnić zarządzanie mieniem oraz rachunkowość po zakończeniu inwentaryzacji? 1. Zakończ analizę nieprawidłowości

Sprawdź, co było przyczyną wykrytych błędów – czy wynikały z błędnej ewidencji, nieskutecznych procedur, zaniedbań pracowników, czy braku kontroli nad majątkiem.

Zidentyfikuj obszary, które wymagają poprawy w systemie zarządzania mieniem i rachunkowości.

2. Sprawdź, czy procedury gospodarowania mieniem działają poprawnie

Oceń, czy obecne procedury zabezpieczają majątek jednostki i minimalizują ryzyko niedoborów lub nadwyżek.

Zaktualizuj zasady przekazywania, użytkowania i likwidacji środków trwałych.

Wprowadź dodatkowe zabezpieczenia, monitoring lub lepszą ewidencję majątku.

3. Zrób przegląd procesów księgowych

Upewnij się, że dokumentacja finansowa zgadza się z rzeczywistym stanem majątku.

Zaktualizuj politykę rachunkowości i wprowadź nowe procedury księgowe, jeśli wykryto błędy w księgowaniu różnic inwentaryzacyjnych.

Przeszkol pracowników, aby unikać błędów w ewidencji i raportowaniu stanu majątku.

4. Wzmocnij nadzór nad inwentaryzacją

Sprawdź, czy jednostka powinna wprowadzić częstsze kontrole, dodatkowe audyty lub zmienić harmonogram inwentaryzacji.

Powołaj zespoły kontrolne, które będą weryfikować procesy i wykrywać nieprawidłowości na bieżąco.

5. Zaplanuj długoterminowe usprawnienia

Wdróż nowoczesne systemy zarządzania majątkiem (np. kody kreskowe, elektroniczne systemy inwentaryzacyjne).

Zautomatyzuj procesy, aby ograniczyć błędy ludzkie i zwiększyć efektywność księgowości.

6. Podsumuj wnioski i przedstaw je kierownikowi jednostki

Przygotuj raport z wnioskami i zaproponuj działania usprawniające.

Zatwierdź plan zmian i wdrażaj go stopniowo, aby uniknąć ponownych błędów w przyszłości.

Dzięki temu:

jednostka zmniejszy ryzyko wystąpienia podobnych problemów w przyszłości,

usprawni procesy zarządzania majątkiem i księgowością,

zwiększy kontrolę i bezpieczeństwo danych księgowych.

Ostateczną decyzję o sposobie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych podejmuje kierownik jednostki. Główny księgowy jest odpowiedzialny za odpowiednie księgowanie różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenia, zgodnie z decyzją kierownika jednostki.

Ważne Polityka rachunkowości jednostki powinna szczegółowo określać sposób ewidencji, rozliczania i prezentacji różnic inwentaryzacyjnych.

Instrukcję inwentaryzacyjną można wprowadzić jako element polityki rachunkowości lub jako pojedynczy dokument. Zależnie od warunków i potrzeb to właśnie w instrukcji inwentaryzacyjnej można uregulować kwestie związane z przygotowaniem, przebiegiem i rozliczeniem inwentaryzacji. Do instrukcji inwentaryzacyjnej należy załączyć wzory dokumentów inwentaryzacyjnych obowiązujące w całej jednostce. Jeśli chodzi o ustalenie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych to będą to, np.:

zestawienia zbiorcze spisów z natury,

zestawienia różnic inwentaryzacyjnych,

zestawienia kompensat niedoborów i nadwyżek na artykułach podobnych,

wyjaśnienia osób odpowiedzialnych materialnie,

opinie rzeczoznawców, ekspertów,

zeznania świadków,

decyzje kierownika jednostki,

polecenia księgowania dotyczące ujęcia w ewidencji rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.

Ramka 4

Fragment instrukcji inwentaryzacyjnej jednostki budżetowej § 1 Zakres rozliczenia inwentaryzacji 1. Po zakończeniu inwentaryzacji następuje jej rozliczenie. 2. Pracownik księgowości nie później niż do ……….. [od redakcji: data, np. 7 dni od zakończenia spisu] dokonuje wyceny składników objętych spisem z natury, porównując stan rzeczywisty wykazany w arkuszach spisowych ze stanem ewidencyjnym w księgach rachunkowych. 3. W przypadku stwierdzenia różnic między spisem z natury a danymi księgowymi sporządza się „Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych”, zawierające: rodzaj różnicy (nadwyżka/niedobór).

4. Zestawienie różnic przekazywane jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie …..dni [od redakcji: data, np. 7 dni ] przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej. § 2 Weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych 1. Komisja inwentaryzacyjna przeprowadza postępowanie wyjaśniające dotyczące zaistniałych różnic. 2. Komisja może żądać od osób materialnie odpowiedzialnych pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn powstania różnic. 3. Po zakończeniu postępowania komisja sporządza „Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych”, zawierający propozycję ich rozliczenia. § 3 Klasyfikacja niedoborów Niedobory ujawnione w trakcie inwentaryzacji mogą być: 1. Zawinione: a) rzeczywiste – wynikające np. z przywłaszczenia, zniszczenia, zaniedbania zabezpieczenia; mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń, b) pozorne – powstałe w wyniku nieprawidłowości organizacyjnych (np. błędna dokumentacja), nie wpływające na majątek, ale mogące skutkować postępowaniem dyscyplinarnym. 2. Niezawinione: a) mieszczące się w granicach norm ubytków naturalnych, b) powstałe wskutek zdarzeń losowych, c) pozorne – wynikające z błędów ewidencyjnych lub nieprawidłowego opisu składników majątku. 3. Kompensata niedoborów z nadwyżkami może nastąpić, gdy: a) dotyczą tej samej osoby odpowiedzialnej, b) powstały w tym samym spisie, c) dotyczą tego samego rodzaju składników majątkowych. § 4 Klasyfikacja nadwyżek Ujawnione w trakcie inwentaryzacji nadwyżki mogą być: 1. Pozorne – spowodowane błędami przy ewidencji rozchodów albo w trakcie inwentaryzacji, 2. Rzeczywiste – ujmowane w ewidencji majątku jako pozostałe przychody operacyjne lub rozliczane przez kompensatę. § 5 Wycena nadwyżek rzeczywistych Wartość nadwyżek może być określona metodą: ekspercką – przez operat szacunkowy lub opinię rzeczoznawcy.

§ 6 Dodatkowe wyjaśnienia 1. W szczególnych przypadkach komisja może żądać wyjaśnień od innych pracowników. 2. Wyjaśnienia mogą skutkować zmianą klasyfikacji różnic lub ich eliminacją. § 7 Różnice wykazane w inwentaryzacji weryfikacyjnej 1. W przypadku inwentaryzacji metodą weryfikacji sald różnice mogą wynikać z: błędów rachunkowych.

2. Wyznaczeni pracownicy sporządzają protokół rozliczenia tych różnic. § 8 Decyzja o rozliczeniu różnic 1. Po wyjaśnieniu różnic komisja formułuje wnioski dotyczące sposobu ich rozliczenia. 2. Decyzję podejmuje kierownik jednostki na podstawie protokołu komisji. § 9 Sprawozdanie końcowe komisji inwentaryzacyjnej 1. Czynnością kończącą inwentaryzację jest sprawozdanie komisji inwentaryzacyjnej, w którym ocenia przebieg procesu i przedstawia rekomendacje na przyszłość. 2. Sprawozdanie podlega ocenie prawnej oraz akceptacji głównego księgowego, a następnie przedstawiane jest kierownikowi w celu zatwierdzenia. § 10 Zatwierdzenie i księgowanie różnic Po zatwierdzeniu przez kierownika jednostki sprawozdanie komisji stanowi podstawę do wprowadzenia różnic do ksiąg rachunkowych.

Ramka 5

Pytania i odpowiedzi 1. W jakim terminie trzeba sporządzić zestawienie obrotów i sald za 2024 rok? Nie później niż do 26 marca 2025 r., ponieważ jest to 85. dzień po dniu bilansowym. 2. Czy można najpierw sporządzić bilans próbny, a dopiero potem rozliczyć inwentaryzację? Nie, ponieważ rozliczenie inwentaryzacji powinno nastąpić wcześniej – najpóźniej do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2024 rok. 3. Czy można zaksięgować różnice inwentaryzacyjne w księgach 2025 roku, jeśli inwentaryzacja dotyczy 2024 roku? Nie, ponieważ zgodnie z ustawą o rachunkowości różnice inwentaryzacyjne należy ująć w księgach tego roku, w którym przeprowadzono inwentaryzację. 5. Co zrobić, jeśli zostaną wykryte błędy w zestawieniu obrotów i sald? Należy skorygować błędne zapisy przed zamknięciem ksiąg i upewnić się, że suma obrotów Winien (Wn) i Ma (Ma) jest zgodna.

Zestawienie obrotów i sald

Termin sporządzenia zestawienia obrotów i sald wynika z art. 24 ust. 5 ustawy o rachunkowości. Wskazuje się w nim, że księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone na bieżąco, jeżeli:

zestawienia obrotów i sald księgi głównej są sporządzane za poszczególne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, w terminie umożliwiającym sporządzenie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych, oraz w terminie umożliwiającym dokonanie rozliczeń finansowych,

zestawienia obrotów i sald księgi głównej za rok obrotowy sporządzane są nie później niż do 85. dnia po dniu bilansowym (tj. za 2024 r. nie później niż do 26 marca 2025 r.).

Artykuł 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości nakazuje również, by co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządzić zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych, a na dzień inwentaryzacji – zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów.

Zestawienie obrotów i sald pełni funkcję kontrolną, informacyjną i sprawozdawczą. Jest to kluczowy dokument księgowy, który pozwala na sprawdzenie poprawności zapisów w księgach rachunkowych. Umożliwia wykrycie błędów księgowych i rachunkowych, które naruszają zasadę podwójnego zapisu. A najczęstsze błędy w samym zestawieniu obrotów i sald to:

brak zgodności między sumą obrotów Wn i Ma,

niezgodność między kontami syntetycznymi a analitycznymi,

niepoprawne przeniesienie sald na kolejne okresy,

nieujęcie wszystkich operacji księgowych, np. wyników inwentaryzacji.

Jednak stosowane obecnie systemy księgowe są tworzone w taki sposób, że uniemożliwiają popełnienie błędów kiedyś wychwytywanych przy wykorzystaniu zestawienia. Współczesne systemy wymagają od użytkownika stosowania zasady podwójnego zapisu i nie pozwalają zaksięgować transakcji na koncie po niewłaściwej stronie. Co prawda zestawienie nie wykrywa błędów, jeśli nie naruszono zasady podwójnego zapisu, ale jest narzędziem kontroli, bo pozwala sprawdzić tzw. krzyżówki (np. wydatki i zobowiązania z kosztami, środki trwałe i umorzenia z funduszem jednostki) i na tej podstawie znaleźć błąd.

Obecnie więc zestawienie obrotów i sald w jednostkach budżetowych jest generowane na podstawie zapisów w systemach księgowych, które automatycznie sumują operacje księgowe i przedstawiają je w ustandaryzowanym formacie.

Automatyzacja zestawienia obrotów i sald to duże ułatwienie dla księgowości. Dzięki niej można szybciej sprawdzać zgodność zapisów, uniknąć ręcznych błędów i generować raporty na bieżąco. Systemy księgowe same wykrywają rozbieżności, więc zamiast ręcznie przeliczać wszystko po kilka razy, księgowi mogą skupić się na analizie danych. Nie trzeba też czekać na raporty – można je uzyskać w dowolnym momencie, a dodatkowo łatwo porównać wyniki z poprzednimi okresami. To nie tylko oszczędność czasu, ale i większa pewność, że sprawozdanie finansowe będzie rzetelne i zgodne z przepisami.

Ważne Dzięki nowoczesnym systemom księgowym jednostki budżetowe mogą znacznie ograniczyć ryzyko błędów i usprawnić proces sporządzania sprawozdań finansowych. Jednak nadal wymagana jest kontrola danych przez księgowego, ponieważ systemy działają na podstawie wprowadzonych informacji i mogą nie wykrywać wszystkich nieprawidłowości.

Salda kont bilansowych wynikające z zestawienia obrotów i sald stanowią podstawę do sporządzenia bilansu, natomiast obroty kont wynikowych (kosztów i przychodów) tworzą rachunek zysków i strat. ©℗