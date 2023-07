RIO podważyła sporządzenie sprawozdania Rb-27S gminy w zakresie kolumny „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” ‒ chodzi o podanie kwot dochodów wykonanych przez inną samorządową jednostkę budżetową (ośrodek pomocy społecznej), które także zawarto w jej sprawozdaniu Rb-27S. Czy zarzut jest słuszny?

Z pytania należy wnioskować, że chodzi o dochody realizowane przez jednostkę budżetową gminy, w tym przypadku ośrodek pomocy społecznej. W art. 11 ustawy o finansach publicznych postanowiono, że jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych niemające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej”.

W kontekście sygnalizowanej wątpliwości należy powołać się na par. 3 ust. 3 oraz par. 6 ust. 1 pkt 1 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST stanowiącej załącznik nr 37 do rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek budżetowych sporządza się w zakresie wpływów planowanych, należnych, wykonanych oraz należności pozostałych do zapłaty, w tym zaległości netto (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone). Dochody wykonane wykazuje się na podstawie danych księgowości analitycznej dochodów budżetowych do rachunku bieżącego ‒ subkonto dochodów powiększone o środki w drodze, które nie wpłynęły na rachunek bieżący ‒ subkonto dochodów do końca okresu sprawozdawczego, stanowiące wpłaty z tytułu dochodów dokonanych w kasie jednostki, w placówce pocztowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego i zapłaconych kartą płatniczą oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej.

W nawiązaniu do ww. przepisów warto odnotować nieprawidłowość stwierdzoną w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 31 maja 2023 r. (znak RIO.I.0820.9.2023). W ramach tego dokumentu ustalono m.in., że:

„Nieprawidłowości, które wystąpiły w kolumnie 7 «Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)» ww. sprawo zdania były związane ze zdublowaniem dochodów wykonanych w łącznej wysokości 29 131,52 zł w miesięcznym sprawozdaniu jednostkowym Gminy Rb-27S jako jednostki budżetowej i jako organu («Urząd Gminy») za okres od początku roku do dnia 30.09.2022 r. (korekta nr 2) w stosunku do miesięcznego sprawozdania jednostkowego Rb-27S za okres od początku roku do dnia 30.09.2022 r. samorządowej jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej (wersja pierwotna). Wykazanie w miesięcznym sprawozdaniu jednostkowym Gminy Rb-27S jako jednostki budżetowej i jako organu («Urząd Gminy») za okres od początku roku do dnia 30.09.2022 r. (korekta nr 2) dochodów wykonanych przez inną samorządową jednostkę budżetową (w tym przypadku przez Ośrodek Pomocy Społecznej)”.

Reasumując, trzeba stwierdzić, że podwójne wykazanie danych w sprawozdaniu Rb-27S gminy (jednostki budżetowej i organu) w zakresie dochodów wykonanych przez inną jednostkę budżetową (np. OPS) za ten sam okres sprawozdawczy narusza przepisy sprawozdawcze. Należy dokonać korekty wspomnianego sprawozdania. ©℗