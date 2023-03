Często też uczestnicy dociekają – czy w ostatnim czasie zostały wydane jakieś przełomowe czy też rewolucyjne stanowiska dotyczące prawa do odliczenia w odniesieniu do nietypowych wydatków. Takie wyroki lub interpretacje rzeczywiście co jakiś czas zapadają. Są one wynikiem braku zgody po stronie samorządów na stanowiska organów podatkowych odmawiające prawa do odliczenia w wielu sytuacjach, a także konsekwentnych – niekiedy godnych podziwu – starań mającym na celu uzyskanie pozytywnych wyroków sądowych lub interpretacji. Jako przykłady takich rozstrzygnięć można wskazać wyroki dotyczące prawa do częściowego odliczenia VAT związanego z budową ścieżek rowerowych czy też wykonania niektórych robót drogowych oraz zapewnienia innej niezbędnej infrastruktury w ramach tworzonych stref inwestycyjnych. Odpowiadamy zatem na wybrane pytania, jakie w ostatnim czasie stawiają przedstawiciele samorządów.