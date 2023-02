Od 1 marca br. mają obowiązywać nowe minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych. Przewiduje to nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (dalej: rozporządzenie płacowe), z tym że w momencie oddawania tego numeru do druku prace legislacyjne nad nią nie zostały jeszcze zakończone. Celem nowelizacji jest uaktualnienie minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określonego w pierwszej tabeli w załączniku nr 3 do rozporządzenia płacowego i ustalenie ich w wysokości od 3000 zł w I kategorii zaszeregowania (dotychczas 2150 zł) do 4300 zł w XXII (ostatniej) kategorii zaszeregowania (dotychczas 3600 zł). Przypomnijmy też, że w 2023 r. dwukrotnie wzrasta kwota minimalnego wynagrodzenia, tj. do 3490 zł - od 1 stycznia 2023 r. i do 3600 zł - od 1 lipca 2023 r.