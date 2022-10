Jeżeli sponsor przekazuje towary bądź jego świadczenia mają charakter usługi, to zdarzenia te powinny zostać również przeanalizowane pod kątem skutków w VAT. Będą się one różniły w zależności od tego, czy będzie to sponsoring właściwy, czy niewłaściwy - pisze Bartosz Bogdański, doradca podatkowy, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Kontynuujemy cykl, w którym przedstawiamy różne przykłady działań podejmowanych przez firmy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Szczegółowo analizujemy w nim podatkowe konsekwencje różnych działań, wskazując przy tym, w jakich sytuacjach występuje ryzyko przyjęcia przez fiskusa niekorzystnej dla podatników wykładni. Dotychczas w dodatku Podatki i Księgowość ukazały się artykuły: • „Promujesz rowery wśród swoich pracowników lub klientów? Sprawdź skutki fiskalne” (DGP nr 113 z 13 czerwca 2022 r.),