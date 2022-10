Rada nadzorcza naszej spółki komunalnej, która działa w formie spółki z o.o., chciałaby skorzystać ze zmian, jakie wprowadziła ostatnia nowelizacja kodeksu spółek handlowych. Konkretnie chodzi nam o możliwość powołania doradcy. Czy rada nadzorcza spółki należącej do gminy też ma prawo mieć własnego doradcę? Jeśli tak, to jak wygląda procedura jego powołania i odwołania? Jakie wymagania musi on spełnić? No i co z wynagrodzeniem – czy są tu jakieś kryteria lub ograniczenia?

Faktycznie ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja), która obowiązuje od 13 października br., wprowadziła pewne ciekawe mechanizmy związane ze sprawowaniem nadzoru w spółkach, w tym spółce z o.o. i akcyjnej. A mianowicie chodzi o wprowadzenie możliwości powierzenia określonych zadań dla tzw. doradcy rady nadzorczej. Bez automatu