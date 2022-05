Nieodpłatne wydanie towarów (mamy tutaj do czynienia z książkami lub czasopismami) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, pod warunkiem że w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT). A zatem kwestię ewentualnego obowiązku uczelni co do rozliczenia podatku należnego z tytułu wydania egzemplarzy obowiązkowych można rozważać, jeżeli w związku z ich wytworzeniem uczelni przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jeżeli uczelnia wytworzyła dane publikacje wyłącznie w ramach działalności pozostającej poza zakresem opodatkowania VAT albo zwolnionej z tego podatku (i nie mają być one wykorzystywane do sprzedaży podlegającej opodatkowaniu VAT), to nieodpłatne wydanie takich egzemplarzy nie będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem.