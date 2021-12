Co istotne, przepisy te stanowią podstawę do dokonywania wydatków. W tym kontekście konieczne będzie odniesienie się do stosownych regulacji ustawy o finansach publicznych. Na uwagę szczególną zasługują przepisy art. 44 ust. 2 i 3. Są to fundamentalne zasady obowiązujące m.in. w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Warto zauważyć, że wydatek musi być ponoszony zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków, a takimi przepisami są m.in. te dotyczące zasad wypłaty wynagrodzeń. Wydatek musi być także ponoszony w wysokości i w terminie wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dodatkowo każdy wydatek musi mieć przymiot celowego i oszczędnego.