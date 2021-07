Oceniając mechanizmy możliwego wsparcia, warto wspomnieć, że spzoz z punktu widzenia przepisów ww. ustawy ma status podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Pojęcie to zgodnie z art. 2 pkt 5 u.d.l. oznacza: „podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4, oraz lekarza, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5”. Wskazany art. 2 pkt 5 odsyła do art. 4 ust. 1 pkt 2 u.d.l., gdzie z kolei postanowiono, że podmiotami leczniczymi są samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (spzoz).

Co na to regionalne izby obrachunkowe

Skoro już ustalono alternatywne możliwości wsparcia dla spzoz ze strony podmiotu tworzącego, przejść można do aspektu udziału skarbnika (i jego ewentualnej odpowiedzialności) w procedurze przekazania środków dotacyjnych z budżetu samorządowego. W tym miejscu przypomnieć należy o podstawowej kwestii, że to nie skarbnik wydaje wiążące decyzje w sprawie wydatkowania środków budżetowych. Czyni to kierownik jednostki, który na mocy art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.) jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej jednostki, z zastrzeżeniem ust. 5. Co jednak istotne, w zakresie dokonywania wydatków, czyli m.in. przekazywania środków na dotacje np. dla spzoz, kierownika jednostki obowiązują zasady wynikające z art. 44 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 254 pkt 3 u.f.p. Z pierwszej z regulacji wynika, że wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Z kolei w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązują zasady gospodarki finansowej wskazane w art. 254 pkt 3 u.f.p. I tak dokonywanie wydatków powinno następować w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.