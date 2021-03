Zasadniczo właściwa będzie tutaj podstawowa stawka VAT w wysokości 23 proc. To przekształcenie stanowi bowiem – zdaniem TSUE – dostawę gruntu (objętego użytkowaniem wieczystym). Jest to zwykle grunt zabudowany (na którym znajdują się budynki i obiekty budownictwa mieszkaniowego). Przy dostawie takiego gruntu (bez jednoczesnej dostawy budynków) zastosowanie ma stawka podstawowa. Wynosi ona 23 proc. Oczywiście stawka ta będzie się różnić w zależności od tego, kiedy doszło do pierwotnego ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Jeśli nastąpiło to po 1 maja 2004 r., a przed końcem grudnia 2010 r., to stawka powinna wynosić 22 proc., a przed wejściem Polski do Unii Europejskiego czynność taka nie była w ogóle opodatkowana. W tym ostatnim przypadku opłaty przekształceniowe nie powinny więc podlegać VAT. Takie stanowisko prezentował oficjalnie resort finansów, np. były wiceminister finansów Filip Świtała w odpowiedzi z 4 marca 2019 r. na interpelację poselską nr 29137.