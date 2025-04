Dziś brakuje przepisów, które zezwalałyby bankom na dzielenie się objętymi klauzulą informacjami z osobami przeprowadzającymi restrukturyzację albo upadłość. Przykładowo – syndyk nie może uzyskać informacji o rachunkach bankowych dłużnika. Bank jest związany tajemnicą i nie może ujawniać danych, które są nią objęte, a brakuje podstawy prawnej do udostępniania ich organom postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. W rezultacie często postępowania te zatrzymują się na etapie ustalania tego, co wchodzi w skład masy upadłościowej. To zaś wydłuża całą procedurę. ©℗

