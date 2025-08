Zaledwie 14 lipca na posiedzeniu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyjęto uchwałę o wprowadzeniu obowiązku korzystania z kasków ochronnych przez dzieci i młodzież do lat 16 podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, a już przesądzający o tym przepis został dodany do projektu nowelizacji ustawy – Prawo u ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.). Z projektu wynika też, że dziecko do lat 7 można będzie przewozić na rowerze, pod warunkiem umieszczenia go na dodatkowym siodełku, zapewniającym bezpieczną jazdę. Przewożone dziecko będzie musiało mieć ubrany kask, „odpowiadający właściwym warunkom technicznym”. W projekcie znalazły się normy, które kaski rowerzystów oraz jeżdżących na hulajnogach elektrycznych muszą spełnić.

Będzie kara dla opiekuna, który nie dopilnuje, ale niewielka