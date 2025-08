Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) wciąż nie opublikowało projektu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, która ma wdrażać w Polsce rozszerzoną odpowiedzialność producenta (ROP). W wykazie prac rządu wpisano, że planowany termin jego przyjęcia przez Radę Ministrów to III kw. 2025 r.

Złożenie projektu na biurku premiera musi jednak poprzedzać co najmniej kilka etapów procesu legislacyjnego, m.in. konsultacje społeczne, opiniowanie i uzgodnienia międzyresortowe. Te zaś potrwają przynajmniej miesiąc.

Od naszych rozmówców słyszymy, że w najbardziej optymistycznym wariancie projekt ustawy trafi do Sejmu dopiero jesienią. W marcu w rozmowie z DGP wiceminister Anita Sowińska deklarowała, że ROP będzie wdrażany stopniowo już od początku 2026 r. Podobne zapewnienia słyszeli samorządowcy i przedsiębiorcy na zamkniętych spotkaniach w resorcie.

– Ten projekt zaczyna przypominać Yeti – wszyscy o nim mówią, ale nikt go jeszcze nie widział. MKiŚ zapowiada jego publikację „lada moment” już od czerwca, a tymczasem czas ucieka, a stawka jest ogromna. Przed nami rewolucja, która może całkowicie przebudować system gospodarowania odpadami opakowaniowymi, dlatego tak ważne jest, by nowe przepisy były dobrze przemyślane pod względem ekonomicznym, organizacyjnym i środowiskowym – mówi Piotr Mazurek, ekspert ds. gospodarki obiegu zamkniętego z Konfederacji Lewiatan.

Rozmowa DGP o ROP

W wideomagazynie „Firma i Prawo” DGP Filip Piotrowski, dyrektor ds. regionu Morza Bałtyckiego i ekspert ds. gospodarki obiegu zamkniętego z pozarządowej organizacji Waste Free Oceans, stwierdza, że jedyną pewną wiedzą o projekcie jest fakt wybrania przez resort wariantu ROP promowanego przez samorządowców. Zdaniem naszego rozmówcy nie jest to najlepsza opcja. – Najbardziej kluczowe jest to, by w ustawie znalazły się zapisy, które pozwolą poprawić jakość selektywnej zbiórki – mówi Piotrowski.

Do podobnych wniosków dochodzi również Piotr Mazurek. – Najważniejszym celem ROP musi być zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych i realna korzyść dla środowiska. Musimy uniknąć powtórki z 2024 r., kiedy to w pośpiechu naprawiliśmy przepisy wdrażające system kaucyjny, aby zdążyć przed końcem roku – przestrzega.

Zapytaliśmy resort o to, kiedy planuje upublicznić projekt ustawy o ROP. Do czasu zamknięcia tego wydania DGP nie otrzymaliśmy odpowiedzi. ©℗