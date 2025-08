Zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej co do zasady przedawniają się po trzech latach. To krótszy termin niż przewidziany dla roszczeń ogólnych, który wynosi sześć lat. Jednak to wcale nie oznacza, że każde roszczenie przedsiębiorcy automatycznie podlega temu skróconemu okresowi.

Aby tak było, muszą zostać spełnione dwie przesłanki: