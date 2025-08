Sprawa dotyczyła południowoafrykańskiej biegaczki Caster Semenyi, która zakwestionowała regulacje Światowej Federacji Lekkoatletycznej (World Athletics) nakazujące obniżenie naturalnego poziomu testosteronu w celu dopuszczenia do rywalizacji w kategorii kobiet. Jej skarga do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie została oddalona, a szwajcarski Federalny Sąd Najwyższy nie uwzględnił apelacji. Semenya wniosła skargę do trybunału w Strasburgu, wskazując na naruszenia konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności: m.in. prawa do prywatności (art. 8), zakazu dyskryminacji (art. 14) i prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1). Trybunał, większością głosów 15:2, uznał, że doszło do naruszenia art. 6 ust. 1, ponieważ Federalny Sąd Najwyższy nie zapewnił wystarczająco rygorystycznej kontroli orzeczenia CAS.

Odpowiedzialność Szwajcarii za rzetelny proces