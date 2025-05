Nie. Sprzedaż uszkodzonego pojazdu przed jego naprawą nie wyklucza możliwości uzyskania pełnego odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku. Ubezpieczyciel nie ma prawa uzależniać wypłaty świadczenia od tego, czy poszkodowany naprawi pojazd. Odszkodowanie ma bowiem charakter kompensacyjny – jego celem jest pokrycie rzeczywistego uszczerbku majątkowego.

Zgodnie z art. 822 par. 1 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), ubezpieczyciel jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej, za którą odpowiedzialność ponosi ubezpieczający (czyli sprawca wypadku). Poszkodowany może dochodzić odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela (tzw. actio directa). Co istotne – zgodnie z par. 4 tego przepisu – ubezpieczyciel nie może ograniczać wypłaty świadczenia z powodu działań poszkodowanego, które miały miejsce po wypadku, jeśli nie wpływają one na zakres odpowiedzialności cywilnej sprawcy.