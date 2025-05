Resort wyjaśnia, że pod tym pojęciem należy rozumieć użytkowanie boisk, kortów, bieżni oraz skateparków przeznaczonych do aktywności sportowej o charakterze szkolnym lub rekreacyjnym.

Obowiązujące dziś przepisy nie są w tym względzie wystarczająco precyzyjne. „Konieczność zmiany rozporządzenia jest związana z pojawiającymi się problemami dotyczącymi ograniczania możliwości korzystania z infrastruktury sportowej, które prowadzą niejednokrotnie do zakazu korzystania z obiektów powszechnie dostępnych, takich jak boiska, korty, bieżnie i skateparki” – tłumaczy resort klimatu.

Sądy nakazują zamykanie boisk

W mediach co pewien czas pojawiają się informacje o skargach na hałas składanych przez osoby, których domy sąsiadują z tego rodzaju obiektami sportowymi. Te sprawy swój finał znajdują w sądach, które niejednokrotnie nakazują zamknąć np. boisko czy kort albo nakładają na zarządzające nimi samorządy kary finansowe. Tak było choćby w przypadku głośnej sprawy boiska w Puławach, objętego sądowym zakazem użytkowania poza godzinami zajęć szkolnych.

Nie pomogło nawet wybudowanie specjalnych ekranów akustycznych osłaniających niezadowolonych sąsiadów przed odgłosami sportowych rozrywek nastolatków. Jako że sądowy zakaz nie został uchylony, a miasto po postawieniu ekranów wydało zgodę na korzystanie z boiska, na Puławy została nałożona grzywna w wysokości 5 tys. zł. Prezydent Puław odmówił zapłaty i zadeklarował, że na początku kwietnia br. stawi się w areszcie. Przed odsiadką uchroniła go wpłata od anonimowego darczyńcy. To jednak niejedyna tego typu sprawa, są ich dziesiątki. Przykładowo, w sierpniu 2023 r. Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (sygn. akt I C 799/21) nakazał likwidację miejskiego boiska. Jednym z powodów tej decyzji było przekroczenie norm hałasu.

Resort klimatu zmodyfikuje normy hałasu

Resort klimatu zamierza postawić tamę nadgorliwości sędziów. „W celu rozwiązania problemu nadinterpretacji obowiązujących przepisów rozporządzenia należało jednoznacznie wskazać, że aktywność sportowa o charakterze szkolnym lub rekreacyjnym realizowana na boiskach, kortach, bieżniach, skateparkach ma charakter powszechnego korzystania ze środowiska” – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. ©℗