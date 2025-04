Nowelizacja ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 695 ze zm.) wprowadza obowiązek podawania przez dewelopera na jego stronie internetowej ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania lub domu, ceny pomieszczeń przynależnych oraz innych składników ceny. Problem w tym, że obowiązek ten zawężono wyłącznie do umów sprzedaży. Tymczasem umowy sprzedaży zawierane są, gdy budynek już stoi i oddano go do użytkowania. Na wcześniejszym etapie realizacji inwestycji przepisy zobowiązują dewelopera do zawarcia umowy deweloperskiej, a tych umów przyjęta nowelizacja nie objęła, mimo że nawet sami deweloperzy wskazywali, że przez to zmiana przepisów nie będzie efektywna. Wytknął to też w swojej opinii Sąd Najwyższy.

Cena mieszkania ma być najkorzystniejsza