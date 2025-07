Szósta edycja programu Mój Prąd

„Mamy rekordową liczbę wniosków na przydomowe magazyny energii. W programie Mój Prąd 6.0 (...) wpłynęło już prawie 60 tysięcy wniosków na ponad 828 mln zł, które dotyczą właśnie przydomowych magazynów energii elektrycznej” - przekazała Hennig-Kloska na portalu X.

Z programu Mój Prąd mogą skorzystać osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i mają zawartą umowę kompleksową - umowę sprzedaży na wprowadzenie do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Dofinansowanie można otrzymać do instalacji paneli PV lub mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii lub magazynem ciepła. Wsparcie przeznaczone jest dla prosumentów (jednoczesnych producentów i konsumentów prądu), którzy ponieśli wydatki na swoje instalacje fotowoltaiczne po 1 stycznia 2021 r.

Dotacja z programu Mój Prąd czasami niemożliwa

Aby móc skorzystać z najnowszej edycji Mojego Prądu, prosument musi być rozliczany w systemie net-billing. W przypadku instalacji PV zgłoszonych do przyłączenia do sieci od 1 sierpnia 2024 r., aby otrzymać dotację, trzeba zainwestować również w magazyn energii lub magazyn ciepła.

W ramach szóstej edycji programu dofinansowanie do mikroinstalacji PV w przypadku inwestycji także w magazyn energii lub/i magazyn ciepła wynosi do 7 tys. zł, a bez niego – do 6 tys. zł. Do magazynu energii cieplnej o minimalnej pojemności 20 dm sześc. prosumenci mogą uzyskać do 5 tys. zł dofinasowania, a do magazynu energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh – do 16 tys. zł.

Szósta edycja programu Mój Prąd wystartowała 2 września 2024 r. Kilkukrotnie wydłużano termin składania wniosków jak i zwiększano budżet. Zgodnie z ostatnią aktualizacją nabór wniosków będzie prowadzony do 31 października br. lub do wyczerpania środków. Początkowo na tę edycję programu przeznaczono 400 mln zł, później zwiększono budżet do 1,25 mld zł. Na początku marca br. dołożono kolejne 600 mln zł i obecnie budżet programu to 1,85 mld zł. (PAP) bpk/ mick/