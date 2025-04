Nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa zabawek w UE wprowadzi obowiązek wyposażenia ich w tzw. cyfrowy paszport produktu. Poszerzona zostanie też lista substancji chemicznych, które nie mogą występować w składzie. Projektowane wymogi będą dotyczyły producentów, dystrybutorów i sprzedawców, w tym sprzedawców internetowych.

W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski i Rada UE zawarły wstępne porozumienie polityczne odnośnie do tej regulacji. Wniosek w tej sprawie Komisja Europejska przedstawiła w 2023 r., proponując zastąpienie rozporządzeniem obecnej dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek (2009/48/WE) w celu podniesienia poziomu ochrony i zwiększenia jej skuteczności w przypadku sprzedaży przez internet.

Co będzie trzeba zrobić przed wprowadzeniem zabawek na rynek UE?

Przed wprowadzeniem zabawki na unijny rynek producenci będą musieli przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa wszystkich potencjalnych zagrożeń: chemicznych, fizycznych, mechanicznych i elektrycznych. W jej ramach trzeba będzie sprawdzić palność, higienę i radioaktywność zabawek oraz uwzględnić szczególne podatności dzieci – np. zabawki cyfrowe nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia psychicznego dzieci.

Do czego ma służyć cyfrowy paszport produktu?

Wszystkie zabawki dostępne w UE – niezależnie od miejsca produkcji – trzeba będzie opatrzyć wyraźnie widocznym cyfrowym paszportem produktu (DPP - Digital Product Passport) w formacie nośnika danych – jak np. kod QR. Będzie to potwierdzenie zgodności zabawki z przepisami bezpieczeństwa. DPP ułatwi też nadzór rynku - szczególnie kontrole celne, bo nowy system informatyczny będzie monitorował DPP na granicach zewnętrznych UE, identyfikując przesyłki wymagające sprawdzenia. Także konsumentom kod QR zapewni łatwy dostęp do informacji o zabawce.

Jakich substancji nie może być w zabawkach?

Do obowiązującego zakazu substancji rakotwórczych, mutagennych lub toksycznych dla rozrodczości (CRM), rozporządzenie dodaje substancje zaburzające gospodarkę hormonalną, szkodliwe dla układu oddechowego oraz toksyczne dla skóry i innych narządów. Na wniosek Europarlamentu dodano do tej listy substancje per- i polifluoroalkilowe (PFAS) oraz najniebezpieczniejsze rodzaje bisfenoli. Ponadto w zabawkach przeznaczonych do wkładania do ust przez dzieci poniżej 3. roku życia zostaną zakazane substancje zapachowe wywołujące alergie.

Rozporządzenie wymaga jeszcze formalnego zatwierdzenia przez PE i Radę. Wejdzie w życie po 20 dniach od opublikowania, a na dostosowanie się do nowych przepisów władze państw członkowskich i przedsiębiorcy będą mieli 4,5 roku.