Reklama

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował w piątek, że prawie połowa skontrolowanych zabawek dla dzieci poniżej 3 roku życia nie spełniała wymagań formalnych lub konstrukcyjnych.

Reklama

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zaznaczył, że sprawdzono, czy 110 modeli zabawek przeznaczonych dla dzieci poniżej 3 roku życia jest dobrze oznakowanych oraz czy nie mają wad konstrukcyjnych np. zbyt małych elementów, które dziecko z łatwością może połknąć.

"Zweryfikowaliśmy również, czy produkty są solidnie wykonane i nie wydają zbyt głośnych dźwięków, narażających nasze pociechy na uszkodzenie słuchu" – stwierdził Tomasz Chróstny.

Urząd zwrócił uwagę, że zdiagnozowane w wyniku kontroli najpoważniejsze problemy to stosowanie zbyt małych elementów w zabawkach, nieprawidłowo sporządzone deklaracje zgodności i brak niezbędnych ostrzeżeń.

UOKiK zaapelował w związku z tym, że wybierając upominki z okazji Dnia Dziecka, warto zwrócić uwagę na ich bezpieczeństwo.

"Dbamy o to, by zabawki, które trafiają do rąk naszych dzieci, były bezpieczne. Przez cały rok kontrolujemy je wraz z Inspekcją Handlową – rwiemy, palimy, zgniatamy, zrzucamy z wysokości – innymi słowy, surowo je testujemy m.in. w wyspecjalizowanym laboratorium UOKiK w Lublinie" - zapewnił prezes UOKiK Tomasz Chróstny.(PAP)

autorka: Anna Bytniewska