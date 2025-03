Rząd przyjął projekt nowelizacji specustawy mieszkaniowej. Wpisano do niego długo oczekiwaną zmianę dotyczącą miejsc parkingowych, która według szacunków deweloperów może odblokować budowę nawet 30 tys. mieszkań.

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 195 ze zm.), zwana lex deweloper, przewiduje obecnie, że na mieszkanie w strefie śródmiejskiej ma przypadać minimum jedno miejsce postojowe, a poza nią półtora miejsca na lokal. Przyjęty przez rząd projekt uchyla te przepisy i przywraca gminom prawo do podejmowania decyzji o liczbie miejsc postojowych wymaganych w danej lokalizacji. Nadal więc uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej będzie musiała określić niezbędną liczbę miejsc postojowych, ale radnych nie będą już wiązały minimalne centralne wskaźniki.

Wskaźnik krajowy oderwany od potrzeb

„Zmiana ma na celu rezygnację z określania na poziomie krajowym minimalnego współczynnika liczby miejsc postojowych. Aktualne brzmienie przepisów ogranicza możliwość modyfikacji tego wskaźnika przez gminę i uniemożliwia dostosowanie go do lokalnych uwarunkowań w danej miejscowości, uwzględniających np. lokalizację terenu inwestycji, stopień rozwoju transportu publicznego czy sieci dróg rowerowych, tak jak jest to ustalane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego” – napisano w uzasadnieniu projektu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Samorządy wiedzą ile i gdzie potrzeba miejsc parkingowych

Centralne współczynniki parkingowe zostały wprowadzone w 2023 r. Od początku krytykowali je samorządowcy, deweloperzy i architekci. Opór budził głównie wymóg minimum jednego miejsca postojowego na lokal w strefie śródmiejskiej, w której gminy chcą ograniczać liczbę samochodów. Natomiast poza nią ustalają czasem nawet wyższe niż półtora miejsca na lokal współczynniki.

Przepisy próbowano już uchylić kilkakrotnie, ale zawsze coś stawało na przeszkodzie. Przyjęta przez rząd propozycja znalazła się wśród zmian, jakie MRiT chce wprowadzić w projekcie nowelizacji ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1140 ze zm.). Większość zawartych w nim rozwiązań, w tym dotyczących parkingów, ma zacząć obowiązywać 14 dni po opublikowaniu. ©℗