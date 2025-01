Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji prawa lotniczego, który przywraca obowiązek zgłaszania ministrowi obrony narodowej wszystkich obiektów budowlanych, nawet tymczasowych, o określonej wysokości.

Chodzi o obiekty, których wysokość jest równa 50 m lub większa, ale mniejsza niż 100 m powyżej poziomu terenu lub wody, o ile nie zostały one wpisane do ewidencji przeszkód lotniczych. Obiekt nie musi być przeszkodą lotniczą, by stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, zwłaszcza wojskowych samolotów, które od wybuchu wojny w Ukrainie wykonują znacznie więcej lotów, w tym szkoleniowych, na niższych wysokościach. Dlatego rząd chce przywrócenia przepisu, który obowiązywał do 2020 r.

„Brak regulacji w tym zakresie ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo wojskowego ruchu lotniczego” – napisano w uzasadnieniu.

Kto będzie miał nowe obowiązki z przepisów lotniczych?

Obowiązek zgłoszenia będą mieli właściciele obiektu, jego użytkownicy wieczyści lub osoby gospodarujące obiektem. A także podmioty, które uzyskały pozwolenie na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na morzu. Zgłoszenie, poza danymi osoby składającej, ma zawierać m.in. skrócony opis techniczny obiektu budowlanego oraz jego konstrukcji, dane określające lokalizację obiektu oraz jego najwyższego punktu w układzie współrzędnych Światowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS84), z rozdzielczością zapisu 1/100 sekundy.

Bezpieczeństwo lotnicze. Ile będzie czasu, jakie terminy?

Trzeba będzie zgłosić obiekt nie później niż dwa miesiące przed dniem osiągnięcia przez niego wysokości 50 m powyżej poziomu otaczającego terenu lub wody i podać termin, kiedy przekroczy ona 50 m. Zgłoszenie trzeba będzie aktualizować, jeśli coś się zmieni w parametrach obiektu lub gdy zostanie on zlikwidowany. Wówczas, w ciągu 14 dni od zmiany, trzeba będzie powiadomić ministra obrony narodowej. Zgodnie z projektem zgłoszenie ma mieć formę dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy podpisem zaufanym. Dopuszczona jest też forma wydruku z własnoręcznym czytelnym podpisem. ©℗