Globalny dystrybutor bananów, firma Chiquita Brands nie może zastrzec owalnego niebieskiego kształtu z żółtą obwódką jako unijnego graficznego znaku towarowego – uznał Sąd UE.

Oznaczenie graficzne sprowadzające się do samego niebiesko-żółtego owalu (bez napisu oraz charakterystycznej postaci tancerki w kapeluszu z bananami) początkowo zostało zarejestrowane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). W 2020 r. francuska firma wniosła o unieważnienie prawa do tego znaku towarowego. Jej zdaniem jest pozbawiony charakteru odróżniającego. Do podobnych wniosków doszedł EUIPO, a w środę jego decyzję podtrzymał Sąd UE.

Sąd przypomniał, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem oznaczenia, które mają kształt prostych figur geometrycznych, takich jak: koło, prostokąt czy nawet pięciokąt, nie zawierają same w sobie komunikatu, który przez konsumentów będzie kojarzony z danym produktem czy usługą. Taki charakter odróżniający mogą natomiast uzyskać w wyniku używania, gdy nabywcy zaczynają utożsamiać kształt z konkretnymi produktami czy usługami.

W odniesieniu do bananów owalny kształt jest jednak powszechnie wykorzystywany przez wielu sprzedawców.

„W sektorze bananów powszechnie stosuje się owalne etykiety, ponieważ łatwo je przykleić do zakrzywionych owoców. W tych okolicznościach kształt zakwestionowanego znaku towarowego umieszczony na świeżych owocach, takich jak banany, nie będzie w stanie przyciągnąć uwagi właściwego kręgu odbiorców i odróżnić tych towarów od innych towarów dostępnych na rynku, lecz będzie postrzegany jedynie jako element dekoracyjny” – uznał sąd.

Również kombinacja dwóch kolorów, niebieskiego i żółtego, zdaniem sądu nie może zostać uznana za samoistnie odróżniającą. To kolory podstawowe, a ich wzajemne ułożenie również nie wykazuje szczególnej złożoności. Co istotne, te barwy są powszechnie używane w obrocie owocami. ©℗

orzecznictwo