Unijna dyrektywa zmusi wytwórców niebezpiecznych dla środowiska substancji do pokrywania kosztów ich eliminacji ze ścieków. Polska branża farmaceutyczna szacuje swe koszty na ponad 600 mln zł rocznie.

Rada UE zatwierdziła we wtorek zmiany w obowiązującej od ponad 30 lat dyrektywie 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Stosunkowo łagodne dziś normy środowiskowe już wkrótce zastąpią znacznie bardziej wyśrubowane. Gminne zakłady wodno-kanalizacyjne działające w ośrodkach liczących powyżej 150 tys. mieszkańców zostaną zobligowane do przeprowadzania tzw. oczyszczania trzeciorzędowego (usuwanie ze ścieków azotu i fosforu) oraz oczyszczania czwartorzędowego (usuwanie mikrozanieczyszczeń).

Do kosztów oczyszczania czwartorzędowego dorzucą się producenci leków i kosmetyków (w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta - ROP). To właśnie oni, zdaniem Komisji Europejskiej (KE), odpowiadają za zanieczyszczanie środowiska naturalnego niebezpiecznymi związkami chemicznymi. ,,Poza niektórymi podmiotami gospodarczymi (należącymi do przemysłu chemicznego i farmaceutycznego) wszystkie zainteresowane strony, w tym przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną z gospodarką wodną, poparły wymóg usuwania mikrozanieczyszczeń. Większość zainteresowanych stron podkreślała również (…) potrzebę skuteczniejszego stosowania zasady «zanieczyszczający płaci» poprzez obarczenie producenta odpowiedzialnością finansową” – czytamy w dokumencie podsumowującym konsultacje na temat nowej wersji dyrektywy.

Przy sprzeciwie Polski

Zupełnie inaczej widzą to jednak producenci leków, którzy uznają nowe obowiązki za cios w branżę, która od lat wspiera walkę z zanieczyszczeniem wód i starannie oczyszcza ścieki pochodzące z zakładów produkujących medykamenty.

- Nowy, przegłosowany właśnie system oczyszczania ścieków komunalnych jest skrajnie nieuczciwy. Dlaczego obowiązkiem jego finansowania są objęte tylko dwie branże, tzn. kosmetyczna i farmaceutyczna? Czy np. wskazana przez UE jako niebezpieczna dla zdrowia kofeina nie występuje też w innych produktach, masowo trafiających do ścieków? – pyta Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowych Producentów Leków.

Nasz rozmówca podkreśla, że uchwalone właśnie prawo opiera się na błędnych założeniach i wyliczeniach. Według niego szacunki KE dotyczące kosztów wdrożenia tych przepisów wynoszące 1,2 mld euro rocznie dla branży farmaceutycznej są znacznie niższe od danych branżowych organizacji narodowych, krajowych organów regulacyjnych i europejskiego przemysłu wodnego. Niemiecka Agencja Ochrony Środowiska szacuje, że całkowite koszty w UE mogą osiągnąć 11,3 mld euro (25 euro na mieszkańca), a dla Polski to ponad 600 mln zł rocznie.

- Ostatnio wiele mówi się o bezpieczeństwie lekowym i potrzebie ściągania produkcji API (substancji czynnych niezbędnych do wytwarzania leków) do Europy oraz zwiększania produkcji leków. Kto jednak zdecyduje się na taki krok, skoro już dziś niekonkurencyjna względem Azji produkcja w UE będzie jeszcze mniej opłacalna? Taka regulacja oddala nas od bezpieczeństwa lekowego – kwituje Grzegorz Rychwalski.

Natomiast dr inż. Anna Oborska, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, wskazuje, że choć jej branża popiera ogólne cele dyrektywy, to już sam sposób, w jaki przygotowano założenia systemu ROP budzi ogromny sprzeciw. ,,Taki system, obciążający wyłącznie sektor kosmetyczny i farmaceutyczny, będzie nieefektywny i niesprawiedliwy. System ROP spełniający swoje cele powinien opierać się na prawidłowo wdrożonej zasadzie „zanieczyszczający płaci”, zobowiązując przedsiębiorców do opłat za konkretne substancje, które dotychczas nie są skutecznie usuwane i które realnie stanowią problem w oczyszczalniach” – czytamy w nadesłanym do nas oświadczeniu.

- Przemysł kosmetyczny nie jest głównym emitentem zanieczyszczeń. Badanie przeprowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze KE dowiodło, że kosmetyki stanowią jedynie ok. 1 proc. całkowitego ładunku toksycznego w ściekach. Tym samym dyrektywa wymaga od sektora kosmetycznego ponoszenia znacznie wyższych opłat, niż wynika to z faktycznego udziału w generowaniu emisji. Zwracam też uwagę, że obecnie zdecydowana większość składników produktów kosmetycznych jest już efektywnie usuwana z wód ściekowych - mówi dr inż. Justyna Żerańska, dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.

Obawy branży kosmetycznej i farmaceutycznej podzielił przedstawiciel polskiego rządu w Radzie UE, który jako jedyny obok Węgier głosował przeciwko przyjęciu dyrektywy (Estonia wstrzymała się od głosu, pozostałe państwa wyraziły poparcie).

Zagrożenie dla środowiska

Występowanie w środowisku naturalnym pochodzących z leków związków chemicznych od lat budzi zaniepokojenie wśród naukowców. ,,W całej UE stwierdzono obecność pozostałości kilku substancji farmaceutycznych w wodach powierzchniowych i gruntowych, glebach oraz tkankach zwierzęcych, przy czym ich stężenia różniły się w zależności od substancji oraz charakteru i bliskości ich źródeł. Powszechnie występują niektóre środki przeciwbólowe, przeciwdrobnoustrojowe, antydepresyjne, antykoncepcyjne i przeciwpasożytnicze. Stwierdzono również śladowe ilości niektórych substancji farmaceutycznych w wodzie pitnej” – tak wynika z analiz zamieszczonych w komunikacie KE z marca 2019 r. pt. ,, Strategiczne podejście Unii Europejskiej do substancji farmaceutycznych w środowisku”.

Praktyczną konsekwencją takiego stanu jest choćby ryzyko mutacji w organizmach zwierząt. ,,Przykładowo narażenie samców ryb na takie stężenia głównego składnika tabletek antykoncepcyjnych może powodować pojawienie się u nich cech żeńskich wskutek działania na układ hormonalny, a to ma natomiast wpływ na zdolności reprodukcyjne populacji” – czytamy w komunikacie KE z 2019 r. Jak dotąd nie stwierdzono natomiast bezpośredniego związku między obecnymi w środowisku mikrocząsteczkami leków a zdrowiem ludzi.

- Wiele sektorów ponosi lub będzie ponosić odpowiedzialność z tytułu ROP, dlaczego branże farmaceutyczna i kosmetyczna miałyby być z niej wyłączone? Nikt nie lubi dodatkowych kosztów, ale w tym przypadku istotny jest powód stojący za tymi regulacjami. Wiele badań dowodzi tego, że czynne związki chemiczne obecne w lekach trafiają do wód gruntowych i wody pitnej. Stanowi to poważne zagrożenie nie tylko dla zwierząt i środowiska naturalnego, lecz także ludzi, ponieważ bakterie znajdujące się w wodzie uodparniają się na działanie antybiotyków – mówi dr Dorota Napierska z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.

-Jeśli dziś nie wdrożymy skutecznego oczyszczania ścieków z pozostałości leków i kosmetyków, to za kilkanaście lat będzie to problem nie tylko środowiskowy, lecz także zdrowotny – dodaje.