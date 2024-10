21,5 mld zł to wartość rynkowa spółki Żabka Group, której akcje mają jutro zadebiutować na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wycena z przeprowadzonej w pierwszej połowie października oferty publicznej daje sieci sklepów miejsce na początku drugiej dziesiątki wśród największych firm z GPW. Punktem odniesienia dla Żabki jest Dino. Kapitalizacja rynkowa tej sieci przekracza 34 mld zł.

Na sprzedaż po cenie 21,5 zł za sztukę trafiło 300 mln akcji. Oznacza to, że oferta miała wartość 6,45 mld zł. To czwarta co do wielkości oferta publiczna w historii GPW po Allegro (2020 r., 9,2 mld zł), Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń (2010 r., 8,1 mld zł) i PKO BP (2004 r., 7,9 mld zł.).

W ofercie publicznej Żabka nie sprzedawała nowych akcji, z których wpływy byłyby przeznaczone na inwestycje w rozwój działalności czy spłatę zadłużenia. Część swoich akcji sprzedał fundusz private equity CVC, udziałowiec spółki Heket Topco, do której należało 67,4 proc. akcji. Oferta publiczna pozwoliła spieniężyć udziały w Żabka Group również innym udziałowcom, w tym częściowo Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju.

Jak wynika z prospektu emisyjnego, Żabka jest największą u nas siecią detaliczną pod względem liczby sklepów. W końcu ub.r. dysponowała 10 tys. placówek. Najbliższy pod tym względem konkurent – ABC – miał ich 7,6 tys. Żabka mogła się też pochwalić największym przyrostem w ostatnich pięciu latach. W porównaniu z 2018 r. liczba sklepów sieci zwiększyła się o 4,7 tys. Pod tym względem najbliższym konkurentem było Dino, które uruchomiło 1,9 tys. sklepów, zwiększając ich liczbę do 2,4 tys.

Żabka stawia jednak na inne, mniejsze formaty niż Dino czy tacy konkurenci jak Biedronka albo Lidl. Przychody Żabki jeszcze w ubiegłym roku nie przekraczały 20 mld zł (były blisko tego poziomu), a zyski w ostatnim czasie wynosiły od 495 mln zł w 2021 r. do 356 mln zł w ubiegłym roku. W pierwszym półroczu br. przychody Żabki wyniosły 11,1 mld zł. Były o 21,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. Pierwsze sześć miesięcy tego roku Żabka zamknęła z 58 mln zł zysku wobec 77 mln zł straty rok wcześniej.

Biznes Żabki jest prowadzony głównie w Polsce (i w Rumunii), ale formalnie to spółka zarejestrowana w Luksemburgu. Z tym wiąże się jeden z czynników ryzyka, wskazany w prospekcie informacyjnym opublikowanym w związku z ofertą. „Wykonywanie niektórych praw akcjonariuszy przez inwestorów spoza Luksemburga w spółce luksemburskiej może być trudniejsze i kosztowniejsze niż wykonywanie uprawnień w polskiej spółce. Uchwały walnego zgromadzenia mogą być podejmowane większością inną niż w spółkach polskich. W prawie luksemburskim ograniczone są podstawy do unieważnienia uchwał walnego zgromadzenia” – wskazuje spółka.

To kolejna firma formalnie zarejestrowana w Luksemburgu, notowana na GPW. Inne przykłady to Allegro, Play (kilka lat temu akcje wycofano z obrotu) czy Kernel Holding.

W prospekcie Żabka wśród czynników ryzyka wymienia również kwestie prawne. Część z nich ma charakter ogólny – dotyczy np. stabilności naszego prawa podatkowego. Niektóre są związane z branżą, w jakiej działa spółka. Przykład? Gdyby miało miejsce złagodzenie przepisów dotyczących ograniczeń handlu w niedzielę, dla Żabki byłoby to niekorzystne – zyskaliby konkurenci prowadzący większe sklepy, którzy dziś nie prowadzą biznesu w ostatni dzień tygodnia. Niekorzystne byłoby również zaostrzanie regulacji dotyczących sprzedaży alkoholu lub wyrobów tytoniowych.©℗