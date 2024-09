Minister finansów przedłuży poszkodowanym w powodzi terminy wykonania obowiązków związanych z kasami fiskalnymi, np. te dotyczące badań technicznych, zawiadomienia o utracie urządzenia czy o zakończeniu jego pracy.

Wynika to z dwóch opublikowanych projektów rozporządzeń. Jeden dotyczy kas sprzętowych, a drugi – kas mających postać oprogramowania, z którego można korzystać np. na tele fonie komórkowym, tablecie, komputerze. Z preferencji będą mogli korzystać podatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

są poszkodowanymi w powodzi (w rozumieniu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi; t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 654, dalej: specustawa);

mają siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania na terenie gminy poszkodowanej w powodzi (określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 specustawy);

prowadzą działalność gospodarczą na terenie poszkodowanej gminy.

To oznacza, że z ułatwień w tym zakresie nie skorzystają np. przedsiębiorcy, który prowadzili biznes w gminie dotkniętej skutkami powodzi, ale mają miejsce zamieszkania w sąsiedniej gminie, gdzie powodzi nie było.

Ci, którzy spełniają kryteria, będą mogli w późniejszym terminie powiadomić urząd skarbowy o utracie kasy (sprzętowej i programowej) lub o zakończeniu jej użytkowania (np. w związku z zamknięciem działalności gospodarczej) oraz złożyć wniosek o wyrejestrowanie. Termin zostanie wydłużony do 20 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

Takie samo będzie w przypadku kas sprzętowych wydłużenie terminu na:

powiadomienie serwisu głównego o zmianie podmiotu prowadzącego serwis (standardowo jest na to pięć dni),

zgłoszenie do urzędu skarbowego danych dotyczących kasy po fiskalizacji, aby otrzymać numer ewidencyjny (standardowo jest na to siedem dni od fiskalizacji),

zawiadomienie o zmianie miejsca użytkowania kasy i złożenie danych o kasie po zmianie właściwości urzędu skarbowego (standardowo jest na to siedem dni),

aktualizację danych po wymianie pamięci (standardowo jest na to siedem dni).

Powodzianie będą mieli więcej czasu również na wykonanie badań technicznych kas, które co do zasady wykonuje się nie rzadziej niż co dwa lata (w przypadku kas specjalnych dla taksówkarzy nie rzadziej niż co 25 miesięcy). Ten termin zostanie przedłużony do 20 dni od dnia, w którym upływają terminy tych obowiązkowych przeglądów.

Z przepisów przejściowych wynika, że jeżeli terminy obowiązków upłyną w okresie od 16 września 2024 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia (lub rozpoczną się, ale nie upłyną przed datą obowiązywania zmian), to obowiązki powinny zostać wykonane w ciągu 20 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Ułatwienia zostaną wprowadzone na stałe, będą więc miały zastosowanie również w przyszłości, gdyby znów doszło do powodzi.©℗