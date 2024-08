Gdy jedno rozporządzenie zwiększyło odległości między budynkami, drugie pozwala je zmniejszyć.

W czwartek 15 sierpnia wchodzi w życie kolejna nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2024 r. poz. 726). Ministerstwo Rozwoju i Technologii podaje dwa powody zmiany − umożliwienie szerszego zastosowania elementów drewnianych w budownictwie i doprecyzowanie regulacji związanych z usytuowaniem budynku na działce budowlanej. To ostatnie wymusiła błędna, w ocenie MRiT, interpretacja regulacji przez niektóre organy administracji architektoniczno-budowlanej, które utożsamiają pojęcie elewacji z pojęciem ściany, co nie było intencją projektodawcy. Rozporządzenie doprecyzowuje, że każdą płaszczyznę powstałą w wyniku załamania lub uskoku ściany należy traktować jako oddzielną ścianę.

Rozporządzenie wprowadza też zmiany w odległościach między sąsiadującymi budynkami. Zgodnie z nowym przepisem w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy działki budowlanej, na której jest on sytuowany, będzie możliwość zmniejszenia wymaganej odległości z 4 m do nie mniej niż 3 m, gdy zostaną spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze, gdy ściana budynku usytuowana jest w sposób inny niż równoległy w stronę granicy działki. Po drugie, gdy odległość zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi wynosi nie mniej niż 4 m od granicy tej działki.

Jakie odległości trzeba zachować?

Chodzi o to, że najdalej wysunięty w stronę granicy działki fragment pełnej ściany może się w takim przypadku zbliżyć na odległość nie mniejszą niż 3 m, pamiętając, że najdalej wysunięta w stronę granicy działki krawędź okna lub drzwi musi znajdować się w odległości nie mniejszej niż 4 m.

„Dzięki temu dopuszczeniu możliwe będzie optymalne usytuowanie ściany budynku na działkach o nietypowym kształcie oraz w sposób inny niż równoległy” − wyjaśniał w uzasadnieniu do projektu nowelizacji resort rozwoju.

Przepisy przeciwdziałające "patodeweloperce"

Przypomnijmy, że 1 sierpnia weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra rozwoju i technologii z dnia 27 października 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2442) z pakietem zmian, mających przeciwdziałać tzw. patodeweloperce. Wśród nich znalazł się przepis, który zwiększył z 4 m do 5 m odległość od granicy działki, ale tylko dla budynków o wysokości ponad czterech kondygnacji nadziemnych. Druga zmiana, dotycząca zachowania odległości, którą wprowadza ta regulacja, dotyczy sąsiedztwa budynków magazynowych i produkcyjnych o powierzchni zabudowy ponad 1000 mkw. i mieszkalnych. Minimalna odległość wynosi w tym wypadku 30 m. Przepis ten dotyczy również budynków zamieszkania zbiorowego, takich jak hotele czy akademiki.

Co do zasady, jednak jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, to budynek należy sytuować od granicy działki w odległości nie mniejszej niż 4 m, w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy, lub 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę granicy działki. ©℗