Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi konsultacje projektu zarządzenia w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości 700 MHz (zakresu: 694–791 MHz). Plan określi m.in., jaka część tych częstotliwości zostanie przeznaczona do rozdysponowania między operatorów sieci komórkowych w celu zwiększenia zasięgu sieci piątej generacji (5G).

Podstawowym zakresem częstotliwości na potrzeby tej sieci było tzw. pasmo C (3,6 GHz), które UKE rozdzielił między cztery największe telekomy w październiku ub.r., po aukcji.

O ile pasmo C jest nazywane pasmem pojemnościowym, gdyż jego ogromna przepustowość pozwala obsługiwać wiele urządzeń jednocześnie, to częstotliwości 700 MHz są pasmem pokryciowym, ponieważ umożliwiają budowanie zasięgu sieci na terenach pozamiejskich. Oferują wprawdzie mniejszą przepustowość niż pasmo C, ale za to umożliwiają lepszą penetrację sygnału radiowego wewnątrz budynków.

W projekcie przedstawionym do konsultacji oprócz przeznaczenia części pasma 700 MHz na sieć 5G urząd przewiduje m.in. wygospodarowanie częstotliwości na potrzeby systemu komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Chodzi tu o łączność służącą celom ochrony publicznej i pomocy w przypadku klęsk żywiołowych. Ponadto część pasma zostanie przeznaczona na systemy łączności wykorzystywane podczas nadawania lub produkcji programów radiowych i telewizyjnych.

Zgodnie z planem pracy UKE dystrybucja częstotliwości 700 MHz ma nastąpić jeszcze w tym roku.©℗