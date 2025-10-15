Oglądaj na żywo

Jednym z najważniejszych punktów jest rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Zakłada on podniesienie podstawowej stawki CIT dla banków z 19 do 23 proc. od 2028 r. Zanim jednak stawka osiągnie docelowy poziom, czeka je stopniowe podnoszenie podatku – aż do 30 proc. w roku 2026 oraz 26 proc. w roku 2027.

Zupełnie inaczej potraktowane mają być nowo powstające podmioty o przychodach poniżej 2 mln euro. Te od 2028 r. zapłacą 13 proc., zamiast dotychczasowych 9 proc. Jednak i w ich przypadku zastosowano okres przejściowy: 20 proc. w roku 2026 oraz 16 proc. w roku 2027.

Rząd argumentuje zmiany koniecznością „sprawiedliwego obciążenia instytucji finansowych, które w ostatnich latach osiągały rekordowe zyski”. Opozycja ostrzega, że „efekt domina może odczuć każdy klient banku”.

Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich wyborców

Drugim punktem będzie projekt posłów Koalicji Obywatelskiej dotyczący zmian w Kodeksie wyborczym. Zakłada on rozszerzenie możliwości głosowania korespondencyjnego dla wszystkich obywateli. W uzasadnieniu projektu podkreślono, że „głosowanie korespondencyjne zawsze będzie dobrowolne”. Wyłączone mają pozostać jedynie wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wybory wójta. Z kolei wyborcy „o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będą mogli głosować korespondencyjnie także w tych wyborach”.

Portal cen mieszkań DOM – koniec chaosu na rynku nieruchomości?

Sejm wraca także do prac nad rządowym projektem dotyczącym nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego oraz ustawy o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Najważniejszym elementem projektu ma być uruchomienie „bezpłatnego Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami (DOM)”. Według projektodawców ma to być nowoczesne narzędzie, dzięki któremu „każda osoba będzie miała dostęp do aktualnych i wiarygodnych statystyk dotyczących cen transakcyjnych mieszkań i domów w Polsce”.

Cel? Większa przejrzystość rynku, ograniczenie spekulacji i podejmowanie decyzji opartych na realnych danych, a nie nieoficjalnych ogłoszeniach.

Uszczelnienie fundacji rodzinnych – koniec hotelowych biznesów na preferencjach?

Kolejna propozycja dotyczy zmian w sposobie opodatkowania fundacji rodzinnych. Ministerstwo Finansów alarmuje, że obecne przepisy umożliwiają „radykalną optymalizację podatkową” i są wykorzystywane w innym celu niż zakładano. Dlatego nowelizacja wprowadza zamknięty katalog dozwolonej działalności gospodarczej fundacji. Co istotne, nawet w przypadku „najmu” doprecyzowano, że musi być on całkowicie podstawowy – bez usług dodatkowych. To oznacza zakaz rozszerzania działalności np. na usługi hotelowe.

Jeśli projekt przejdzie, wiele fundacji będzie musiało całkowicie przebudować swoje modele biznesowe.

Cudzoziemcy pod lupą – elektroniczne wnioski i szybsza weryfikacja

Rząd przedstawił także projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Jego głównym celem ma być „zwiększenie bezpieczeństwa państwa poprzez szybszą i skuteczniejszą weryfikację dokumentów składanych przez cudzoziemców”. Nowe przepisy mają umożliwić składanie elektronicznych wniosków o pobyt czasowy, stały oraz pobyt rezydenta długoterminowego UE.

PIT i CIT na nowych zasadach – szybsza amortyzacja w gminach z wysokim bezrobociem

W czwartek posłowie zajmą się zmianami w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Projekt upraszcza przepisy dotyczące przyspieszonej amortyzacji. Firmy będą mogły szybciej rozliczać koszty budowy budynków i budowli, ale wyłącznie w gminach, gdzie „przeciętny poziom bezrobocia wynosi co najmniej 120 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju”.

Czy to impuls inwestycyjny dla regionów „Polski B”? A może tylko plaster na głęboką ranę?

Świadczenie 800 plus dla Ukraińców – prezydencki projekt zamknie dyskusję?

Na piątek zaplanowano pierwsze czytanie prezydenckiego projektu dotyczącego ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Najważniejsza zmiana dotyczyć ma świadczeń socjalnych – projekt „zmienia kryteria przyznawania obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium RP świadczenia ‘800 plus’”. Dodatkowo ma zapewnić „równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej zarówno dla obywateli Polski, jak i innych państw, w tym Ukrainy”.

Związki partnerskie znikają z obrad. Na razie

Nie wszystkie projekty zapowiedziane na ten tydzień trafiły pod obrady. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia już na otwarciu ogłosił, że zdjął z porządku „dwa poselskie projekty ustaw dotyczące związków poselskich”. Jak mówił – „według jego wiedzy na przyszłym posiedzeniu Izba zajmie się propozycją w tej sprawie”. Rzecznik rządu Adam Szłapka potwierdził dzień wcześniej, że „projekt regulujący sytuację osób pozostających w nieformalnych związkach ma być projektem rządowym”.