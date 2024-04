Tylko obroty jednego podmiotu

Przedsiębiorcy A i B są powiązani w ten sposób, że A wywiera decydujący wpływ na B. Przedsiębiorca A prowadzi działalność poza Polską i osiąga obrót ze sprzedaży produktu X. Przedsiębiorca B prowadzi z kolei działalność w Polsce i osiąga obrót ze sprzedaży produktu Y. Produkty X i Y nie są substytutami. Przedsiębiorca B był uczestnikiem antykonkurencyjnego porozumienia w Polsce w wyniku inicjatywy kadry menedżerskiej przedsiębiorcy B. W postępowaniu prezes UOKiK pociąga do odpowiedzialności przedsiębiorcę B jako bezpośredniego uczestnika naruszenia, a przedsiębiorcę A poprzez odniesienie się do art. 6b ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Obrotem, który zostanie wzięty pod uwagę przy nakładaniu kary w odniesieniu do przedsiębiorców A i B, będzie całkowity obrót przedsiębiorcy B. Na potrzeby określenia kwoty wyjściowej organ nie weźmie pod uwagę obrotu przedsiębiorcy A. Źródło: UOKiK