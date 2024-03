Nadmiar sztucznego światła szkodzi i wpędza nas w choroby. Kolejni rzecznicy praw obywatelskich próbują od 13 lat przekonać władze do przyjęcia odpowiednich przepisów. Po raz kolejny wzywa do tego obecny RPO.

Środowisko zanieczyszczają nie tylko szkodliwe substancje, lecz także sztuczne światło. Z jednej strony ułatwia nam życie, z drugiej, gdy jest go zbyt dużo i zbyt długo działa na człowieka, przynosi negatywne rezultaty. Im więcej sztucznego światła rozjaśnia noc, tym większe problemy żyjących w tych warunkach ludzi z bezsennością i układem neurologicznym. Wina za to w dużej mierze obciąża diody LED, których plusem jest energooszczędność, ale minusem rozpraszanie światła na dużym obszarze i wdzieranie się go nocą z ulic do naszych mieszkań. Najbardziej oświetlonym nocą miejscem w Polsce są okolice Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Po drugiej stronie skali znajdują się Bieszczady. Zdaniem ekspertów światło powinno podlegać kontroli.

– Niestety, mimo upływu tylu lat w dalszym ciągu konieczne jest tłumaczenie instytucjom publicznym, jakie zagrożenie niesie za sobą brak kontroli w tym zakresie – mówił prof. Marcin Wiącek na konferencji poświęconej ciemnej stronie światła.

Zwłaszcza że problemom z nadmiarem światła można, według ekspertów, prosto zaradzić. Wystarczy stosować odpowiednie oprawy oświetleniowe, żarówki z ciepłą barwą, urządzenia służące redukcji mocy czy czujniki ruchu.

– Co prawda funkcjonują normy określające różnego rodzaju parametry światła z zewnętrznych urządzeń oświetleniowych, ale nie są to normy prawa powszechnie obowiązującego. Ich stosowanie nie jest obowiązkiem – wskazuje RPO.

Jego zdaniem Polska powinna, po szerokiej debacie, wprowadzić odpowiednie regulacje prawne, które mają „bazować na wyważeniu niewątpliwych korzyści, jakie niesie za sobą korzystanie ze sztucznego światła z koniecznością zapewnienia ludziom odpowiedniej ochrony ich zdrowia”. Biuro RPO przygotuje propozycje takich rozwiązań.©℗