Uwaga na dark patterns

AUC zakazuje stosowania zwodniczych interfejsów internetowych (tzw. dark patterns). Chodzi o takie zabiegi techniczne np. na stronie internetowej usługi lub w aplikacji mobilnej usługi, które wprowadzają w błąd użytkowników, manipulują nimi lub w inny istotny sposób zakłócają lub ograniczają zdolność użytkowników do podejmowania wolnych i świadomych decyzji. Do oceny, czy obecnie wykorzystywane interfejsy internetowe (dalej: UI) są zgodne z AUC, konieczne będzie przeprowadzenie ich audytu. W praktyce oznacza to konieczność przeglądu poszczególnych stron internetowych (podstron, zakładek itp.) lub poszczególnych zakładek w aplikacji mobilnej wykorzystywanej do uzyskiwania dostępu do usługi pośredniej. Raport z audytu interfejsów internetowych pozwoli na wskazanie, w których miejscach w interfejsie użytkownika konieczne są zmiany.