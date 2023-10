Aby znak towarowy nie wygasł, musi być autentycznie używany w odniesieniu do tych towarów lub usług, dla których został zarejestrowany – przypomniał Sąd UE.

Przekonała się o tym słoweńska spółka Sastela. W 2020 r. Urząd EU ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) przeniósł na nią unijny graficzny znak towarowy z napisem „Tante Mitzi Caffè CAFFÈ – STRUDEL – BARETTO”. Został zarejestrowany w 2013 r. przez osobę fizyczną będącą poprzednikiem prawnym Sasteli i odnosił się do klasy 30, obejmującej kawę i ciastka.

Konkurencyjna słoweńska spółka Zenergo wystąpiła do EUIPO o stwierdzenie wygaśnięcia tego oznaczenia. Powoływała się na art. 58 ust. 1 pkt a rozporządzenia 2017/1001 ws. znaku towarowego UE, zgodnie z którym znak wygasa, jeżeli nie był używany w okresie pięciu lat.

EUIPO uwzględnił wniosek Zenergo, a decyzję tę utrzymała w mocy izba odwoławcza tego organu, uznając, że brak jest dowodów na rzeczywiste używanie kwestionowanego oznaczenia. Sastela wystąpiła do Sądu UE o zmianę decyzji, ewentualnie o jej unieważnienie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Przedstawiała m.in. zrzuty ekranu ze strony www, internetowej wyszukiwarki grafik oraz mediów społecznościowych wskazujące jej zdaniem, że znak był używany przez jej poprzednika prawnego.

Sąd przypomniał, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, aby uznać znak za autentycznie używany, musi on spełniać swoją podstawową funkcję, jaką jest wskazywanie pochodzenia towarów lub usług, w celu stworzenia lub utrzymania rynku zbytu. W ocenie sądu przedstawione dowody nie odnosiły się do kryteriów ekonomicznych świadczących o takim używaniu znaku. Co więcej, wskazywały one, że sporne oznaczenie widniało na szyldzie reklamowym dostawcy usług z zakresu żywności i napojów oraz na filiżankach. Zdaniem sądu nie dowodzi to używania znaku w odniesieniu do towarów, dla których dokonano rejestracji, czyli kawy i ciastek objętych klasą 30. Skarga została więc oddalona. ©℗

orzecznictwo