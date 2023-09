Od 1 października lista kanałów telewizyjnych objętych w Unii Europejskiej zakazem nadawania i dystrybucji w ramach sankcji wobec Rosji powiększy się o pięć pozycji.

Na podstawie rozporządzenia Rady UE (2023/1214) zostają zawieszone licencje nadawcze RT Balkan (serbska wersja stacji RT – dawniej Russia Today), Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook i Katehon. Jak wyjaśnia Rada UE, te stacje znajdują się pod stałą bezpośrednią lub pośrednią kontrolą władz Federacji Rosyjskiej i są przez nie wykorzystywane „do ciągłych i skoordynowanych działań propagandowych” skierowanych do mieszkańców Unii i krajów sąsiednich. Programy tych nadawców „poważnie przeinaczają fakty i nimi manipulują”, realizując rosyjską strategię destabilizacji.

Jak wyjaśnia Urząd Komunikacji Elektronicznej, od 1 października dostawcy usług (np. sieci kablowe) będą zobowiązani do blokowania dostępu do informacji rozpowszechnianych przez wymienione stacje. Dotyczy to każdej formy dystrybucji: telewizji kablowej, satelitarnej, internetowej oraz internetowych platform i aplikacji służących do udostępniania plików wideo.

Razem z wcześniej blokowanymi kanałami lista obejmuje 17 stacji, w tym kilka wersji językowych RT. ©℗