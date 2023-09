Zużyte i nieużywane ładowarki to 11 tys. ton e-odpadów rocznie w Unii Europejskiej. Postanowiono więc zunifikować sprzęt do 100 W.

Do końca 2024 roku wszystkie sprzęty do 100 W posiadające baterię litowo-jonową będą musiały korzystać z jednolitej ładowarki. Tak mówią przepisy zatwierdzone przez Unię Europejską.

Jakie sprzęty z portem USB-C?

Port typu USB-C ma się stać nową, uniwersalną metodą ładowania sprzętów wyposażonych w baterię. Co naładujemy tą samą ładowarką? Będą to:

- telefony komórkowe,

- cyfrowe aparaty fotograficzne,

- słuchawki nagłowne i douszne,

- tablety,

- przenośne konsole do gry,

- laptopy,

- klawiatury, myszki,

- zegarki tzw. smartwatche,

- przenośne systemy nawigacji,

- głośniki,

250 mln euro rocznie oszczędności dla konsumentów

Tak szeroka gama sprzętów ładowana uniwersalną ładowarką ma pozwolić na oszczędność do 250 mln euro rocznie na niepotrzebnych zakupach ładowarek. Państwa członkowskie mają 12 miesięcy, by przenieść przepisy dyrektywy do prawa krajowego, oraz kolejnych 12 miesięcy na wprowadzenie ich w życie. Nowe przepisy nie będą miały zastosowania do produktów stworzonych przed wprowadzeniem uniwersalnej ładowarki.