Po rozwiązaniu spółka jest wykreślana z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zdarza się, że już po wykreśleniu ujawniony zostaje majątek, którym np. nie rozporządził likwidator. Jaki podmiot go obejmie i czy spłaci dług spółki?

Mienie pozostałe po spółce wykreślonej z KRS nabywa nieodpłatnie z mocy prawa Skarb Państwa. Następuje to automatycznie z chwilą wykreślenia.

Jednak po takiej spółce pozostają często także długi. Zasadniczo nie wygasają one z chwilą ustania bytu prawnego. Prowadziłoby to bowiem do pogorszenia sytuacji wierzycieli. Oznacza to, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność z nabytego mienia za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność ta jest ograniczona, ponieważ SP odpowiada jedynie tą częścią majątku, którą nabył po wykreślonym podmiocie.

Dla wierzyciela jest istotne, czy ujawniono taki majątek, z którego może być zaspokojona wierzytelność, i czy istnieje podmiot, wobec którego należy skierować roszczenie. W omawianym przypadku SP może być zobligowany do spełnienia świadczenia o treści analogicznej do tej, do której była zobowiązana spółka wykreślona z KRS. Takie roszczenie jest bezpośrednio kierowane do majątku nabytego przez SP. Zwrócono na to uwagę w wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 17 września 2019 r. (sygn. akt I ACa 771/18). Jak podkreślono, nie ma podstaw do przyjęcia, że odpowiedzialność Skarbu Państwa jest w tym przypadku wyłącznie pieniężna. Można więc np. domagać się od SP wykonania zobowiązania z umowy zaciągniętej wcześniej przez spółkę wykreśloną z KRS.

Jeżeli roszczenia wierzycieli nie zostaną skierowane przeciwko SP w okresie roku od momentu nabycia mienia po wykreślonej spółce, to wygasną. Termin ten dotyczy też wierzyciela, który przed nabyciem mienia przez SP uzyskał tytuł egzekucyjny. Roszczenie stwierdzone w tym tytule wygaśnie, jeżeli nie zostanie złożony wniosek o wszczęcie egzekucji w ciągu roku od chwili nabycia mienia przez Skarb Państwa. ©℗