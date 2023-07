Organizacje przedsiębiorców wzywają rząd do zmian legislacyjnych, które ułatwią firmom przejście na odnawialne źródła energii. Procedowaną właśnie w parlamencie nowelizację uznają za niewystarczającą.

Przyjętą przez Sejm nowelizacją ustawy – Prawo energetyczne senatorowie zajmą się na najbliższym posiedzeniu. Konfederacja Lewiatan podpowiada, co trzeba zrobić, żeby polskie firmy nie tylko miały zapewnione dostawy energii, lecz także by jej ceny pozwoliły konkurować z zagranicznymi przedsiębiorstwami. Firmom powinniśmy kibicować my, konsumenci, bo droga energia to drogie towary i usługi. O ile na dużych przedsiębiorstwach sięganie po odnawialne źródła energii wymuszają chociażby zagraniczni kontrahenci oraz potrzeba budowania wizerunku odpowiedzialnej za środowisko firmy, to – jak wynika z raportu Konfederacji Lewiatan – mniejsze nie myślą tymi kategoriami.

– Ważne jest, aby pojawiły się rozwiązania legislacyjne, które skłonią firmy prywatne do inwestowania w OZE. Niestety, firmy w naszym kraju raczej nie są nastawione na realizację polityki Fit for 55. W przypadku aż 64 proc. ankietowanych firm udział OZE wśród wykorzystywanych źródeł energii wynosi mniej niż 1 proc. – mówi Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.

Niektóre oczekiwane przez przedsiębiorców rozwiązania pojawiły się w znowelizowanym prawie energetycznym. Chodzi m.in. o linię bezpośrednią. Przepisy regulujące jej działanie, według Lewiatana, w praktyce uniemożliwiają wykorzystanie zalet tego rozwiązania. Dlatego przedsiębiorcy postulują uporządkowanie definicji linii bezpośredniej i zwolnienie z obowiązku uzyskiwania zgody na jej budowę, a także dopuszczenie możliwości odsprzedania energii pochodzącej z tej linii.

Innym rozwiązaniem uwalniającym inwestycje w OZE jest energetyka wiatrowa. Przedsiębiorcy przekonują, że jednak warto rozważyć ustanowienie sztywnej granicy, najlepiej 500 m, a nie 700 m, minimalnej odległości turbin wiatrowych od zabudowań i zmniejszyć wymogi administracyjne.

Konfederacja Lewiatan podkreśla, że długofalowo Polska potrzebuje przemyślanego systemu współfinansowania oraz zachęt do inwestycji w odnawialne źródła energii dla firm. Skąd wziąć pieniądze na te zachęty dla przedsiębiorstw? Eksperci podpowiadają, by przemyśleć system dopłat do poszczególnych sektorów energetycznych. Teoretycznie odchodzimy od węgla, ale to górnictwo inkasuje największe subsydia.©℗