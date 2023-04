Organizacja NYOB (nazwa pochodzi od wyrażenia „none of your business”, czyli „nie twój interes”) w 2021 r. poskarżyła się na kilka austriackich i niemieckich serwisów internetowych. Aby uzyskać dostęp do ich treści, użytkownik musi albo zgodzić się na ciasteczka (pliki, po których jest rozpoznawany i śledzony) albo wykupić subskrypcję. NYOB uważa taki model biznesowy za niezgodny z RODO i domaga się jego zakazania, argumentując, że opłata pozwalająca korzystać z serwisu bez udostępniania danych znacznie przewyższa ich wartość.