„(…) wydanie przez organ postanowienia z dnia 29 lipca 2019 r., w którym organ administracji państwowej postawił się ponad polskie sądy i wydane przez nie prawomocne orzeczenia jednoznacznie wskazuje, że Prezes UODO sprzeniewierzył się określonemu w art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych ślubowaniu, w którego rocie wprost zapisano, iż zobowiązuje się on do dochowania wierności Konstytucji RP oraz strzeżenia prawa ochrony danych osobowych. Takie postępowanie jest bowiem charakterystyczne dla państw autorytarnych i faszystowskich.” – czytamy w pisemnym uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wyrok dotyczył jednego z aspektów sprawy list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. NSA orzekł, że prezes UODO nie mógł wydać postanowienia zobowiązująco Kancelarię Sejmu do nieujawniania tych dokumentów, bo był związany wcześniejszymi wyrokami sądów administracyjnych.

- O ile z pierwszą częścią cytatu się w pełni utożsamiam, to drugą raczej bym sobie darował – komentuje prof. Maciej Gutowski, adwokat. - Faszyzm ocenia się wedle wielu kryteriów, nie tylko według stosunku do orzeczeń sądowych. To prawda, że w państwach faszystowskich również ignorowano niewygodne wyroki sądów, ale na tym podobieństwa się kończą.

