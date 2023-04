Po 11 latach procesu Sąd Okręgowy w Warszawie uznał za udowodnione, że w serwisie Chomikuj.pl dochodziło do wielokrotnych naruszeń praw autorskich poprzez udostępnienie pirackich plików z książkami. Co więcej, nie miał też wątpliwości, że serwis ponosi za to odpowiedzialność, gdyż nie wprowadził skutecznego systemu zabezpieczeń. Mimo tego nie uwzględnił powództwa. Uznał bowiem, że pozwana cypryjska spółka nie jest już usługodawcą, a więc nie można nakazać jej filtrowania plików.

Proces ciągnął się od 2012 r., kiedy to 15 wydawnictw reprezentowanych przez Wolters Kluwer złożyło pozew zbiorowy przeciwko Chomikuj.pl, którego administratorem była wtedy jeszcze cypryjska spółka. Był to czas największej popularności serwisu, wykorzystywanego przez użytkowników również do wymiany pirackich plików z muzyką, filmami czy właśnie książkami. Wydawców oburzał zwłaszcza dostęp do specjalistycznych tytułów, które sprzedawano w niewielkich nakładach w droższych cenach.

Pierwotne żądania były bardzo daleko idące i w zasadzie zmierzały do zakazania serwisowi działalności polegającej na umożliwianiu wymiany plików. Przez długi czas sprawa nie wyszła poza kwestie formalne. W 2015 r. Sąd Najwyższy uznał, że spełniono warunki wymagane przy roszczeniu grupowym. Rok później serwis zmienił operatora. Została z nim spółka z Belize. To z kolei spowodowało zmianę żądań w pozwie. Ostatecznie wydawcy domagali się przeprosin oraz wprowadzenia obowiązku filtrowania plików zamieszczanych w serwisie m.in. pod kątem tytułów liczącego ok. 1,5 tys. pozycji katalogu książek, który stanowił załącznik do pozwu.

Sąd uznał pozwana cypryjska spółka nie jest już usługodawcą, a więc nie można jej nakazać filtrowania plików. Zdaniem sędziego Łukasza Oleksiuka, przewodniczącego składu orzekającego udowodniła ona, że doszło do przeniesienia oprogramowania i domeny internetowej na spółkę z Belize. Świadczyła o tym umowa licencyjna oraz zmiany w regulaminie serwisu.

- Bez dostępu do oprogramowania i domeny nie jest możliwe świadczenie usług – zaznaczył sędzia.

Z kolei roszczenie dotyczące przeprosin przedawniło się, gdyż powództwo rozszerzono o nie w 2019 r., a od 2016 r. pozwana spółka nie jest już usługodawcą. Ewentualnie mogłaby odpowiadać za naruszenia z pierwszego półrocza 2016 r. tyle że powództwo skupiało się na wcześniejszych. W ustanych motywach wyroku sąd podkreślił jednak, że Chomikuj.pl ponosi odpowiedzialność za piractwo.

- Pozwany miał świadomość masowych naruszeń i czerpał z nich korzyści materialne. Nie wprowadził skutecznego sposobu ochrony praw autorskich – zauważył sędzia Łukasz Oleksiuk. Z tego powodu, choć pozew został oddalony to wydawcy nie zostali obciążeni kosztami postępowania.

Wyrok nie jest prawomocny. Paweł Lipski, radca prawny z kancelarii Bird & Bird reprezentującej serwis Chomikuj.pl w pełni zgadza się z rozstrzygnięciem i podkreśla zmianę sytuacji, jaka nastąpiła w trakcie trwania procesu.

– Moim zdaniem obecną sytuację trudno odnosić do tego, co było przed 11 laty, gdy składano pozew w tej sprawie. Czas pokazał, że głównym problemem było raczej to, że wydawcy nie mieli wówczas wystarczających kanałów do dystrybucji swych treści, a gdy już takie stworzyli, to konsumenci z nich korzystają. Gdy składano pozew, mówiono wręcz, że działalność serwisu Chomikuj.pl doprowadzi wydawców do bankructwa, tymczasem czas pokazał, że nic takiego nie nastąpiło. Co więcej, nie widać żadnego związku pomiędzy działalnością serwisu a wynikami finansowymi wydawców – zwraca uwagę Paweł Lipski.

