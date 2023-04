W piątek minął termin składania przez telekomy i jednostki samorządu terytorialnego (JST) raportów o infrastrukturze technicznej, kanałach technologicznych i planach inwestycyjnych. Co miałyby zawierać, nie wiadomo, bo określające to rozporządzenie ministra cyfryzacji nie zostało opublikowane do zamknięcia dzisiejszego wydania DGP. Nie działał też system informatyczny Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) do przekazywania danych (system PIT, czyli Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji). Ile podmiotów w ogóle złożyło te raporty? UKE odpowiada, że jeszcze tego nie przeanalizował.