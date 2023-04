Dolegliwość sankcji ma skutecznie zniechęcić przewoźników do lekceważenia ustawowych obowiązków – takie stanowisko zajął Sejm w toczącej się przed Trybunałem Konstytucyjnym sprawie ze skargi jednego z przewoźników. Zdaniem izby niższej parlamentu nakładanie kar na przedsiębiorcę w przypadku samowolnego naruszenia przepisów przez kierującego jest zgodne z konstytucją.

Skarżąca spółka wykonywała transport 20 tys. l oleju silnikowego z Niemiec na Litwę. Miał on się odbyć drogą morską z wykorzystaniem przeprawy promowej i z pominięciem Polski, ale kierujący pojazdem ostatecznie podjął decyzję o pojechaniu na Litwę drogą lądową przez nasz kraj. Na przejściu granicznym między Niemcami a Polską pojazd został zatrzymany do kontroli i okazało się, że przewóz nie został zgłoszony w systemie SENT. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1857 ze zm.; dalej: ustawa o SENT) skutkuje to nałożeniem kary administracyjnej w wysokości 20 tys. zł.