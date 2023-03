Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprezentowało projekt nowelizacji prawa własności przemysłowej (p.w.p.) pod koniec kwietnia ub.r. Chociaż miał on być przyjęty przez Radę Ministrów w I kw. 2023 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacji nie pojawiła się żadna aktualizacja wskazująca na to, by był przedmiotem dalszego procedowania. Konfederacja Lewiatan zaapelowała nawet do premiera o wznowienie prac legislacyjnych. Rejestr rozwoju zapewnia jednak, że te cały czas są prowadzone.